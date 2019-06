Drugi tekmovalni dan je za nami in dosegli smo, kar smo si želeli. Ne glede na to, kdo bo naš nasprotnik v četrtfinalu, nam ne bo lahko. Veseli smo, da smo se uspeli uvrstiti naprej in jutri bomo ponovno dali vse od sebe. Verjamemo, da nam bo uspelo! Adin Kavgić

Slovenija je skupinski del svetovnega prvenstva končala na drugem mestu, kar pomeni četrtfinalni obračun s prvouvrščeno ekipo v skupini A. Nasprotnik Slovenije bo znan po koncu tekmovalnega dne.

Četrtfinale so si priborili: Anže Srebovt, Adin Kavgić, simon Finžgar in Adin Kavgić. Foto: Twitter Košarkarska zveza Slovenije

Drugi tekmovalni dan so slovenski košarkarji končali s polovičnim izkupičkom. Na prvi tekmi so v podaljšku strli upor Katarcev (18:17), na drugi tekmi pa so bili po napeti končnici uspešnejši Francozi (18:21).

Slovenska reprezentanca je dan otvorila z zmago nad Katarjem. Prvi koš na tekmi je dosegel Gašper Ovnik in Slovenija je uvodne tri minute tekme odigrala zelo dominantno.

Ovnik popeljal Slovenijo v četrtfinale

Neumorni in hitri Katarci so se štiri minute pred koncem obračuna približali na točko zaostanka in nato s trojko celo povedli. Simon Finžgar je z nekaj uspešnimi meti z razdalje držal Slovenijo v igri za zmago, a so Katarci, na krilih Nadima Muslića in Fadija Abilmone, 40 sekund pred koncem tekme ušli na tri točke prednosti. Anže Srebovt je z uspešnim polaganjem znižal na 14:16, Slovenci so uspešno ubranili naslednji napad Katarja, nato pa je na sceno ponovno stopil Ovnik in z metom za dve točki izid izenačil. Redni del se je tako končal brez zmagovalca, Slovenija pa je imela prvo posest v podaljšku. Po odlično izvedenem napadu so naši fantje povedli za točko, a so Katarci takoj uspeli izenačiti. Ovnik je nato izkušeno prepoznal svojo prednost pod košem, izigral nasprotnika ter Slovenijo popeljal do pomembne zmage in uvrstitve v četrtfinale.

Francozi hitro povedli

Francozi so v uvodnih minutah hitro pobegnili na 1:6, nato pa so Slovenci postopoma zniževali njihovo prednost in pet minut pred koncem tekme izid izenačili. Ekipi sta se nato izmenjavali v vodstvu. Dobri dve minuti pred koncem je pri rezultatu 18:18, po izteku francoskega napada, zadel Lucas Dussoulier in Francijo popeljal v vodstvo. Slovenija je v naslednjem napadu žal zapravila priložnost za izenačenje, kar je uspešno kaznoval Charly Pontens in s košem za dve točki popeljal Francijo do zmage ter prvega mesta v skupini C.

ČETRTFINALE

Sobota ob 15:30

SLOVENIJA : Prvouvrščena ekipa skupine A