Slovenke so si zagotovile nastop v repasažu. Foto: EPA

Sosedski dvoboj bo neposredno odločal o drugem mestu v skupini (prvo mesto je že osvojila Madžarska) ter boljšim izhodiščem pred nadaljevanjem EP-ja v Beogradu.

V primeru zmage bi Slovenija zasedla drugo mesto in se v torek v Beogradu pomerila s tretjeuvrščeno ekipo iz skupine D, ob porazu pa jo čaka drugouvrščena reprezentanca iz t. i. skupine smrti, v kateri nastopajo Srbija, Rusija, Belgija in Belorusija.

Niš je slovensko obarvan. Foto: EPA

Selektor reperezentance Damir Grgić je pred tekmo povedal, da je po tekmi s Turčijo pomembno, da košarkarice energijsko dvignejo: "Za prikazano v dosedanjem delu prvenstva jim moram še enkrat čestitati. A glave moramo hitro resetirati in se usmeriti k nadaljevanju prvenstva. Z uvrstitvijo v izločilne boje v Beograd smo izpolnili želje, slovensko žensko košarko postavili še stopnico višje, a s takim pristopom in odnosom do slovenskega dresa moramo tudi nadaljevati. Čaka nas še zadnji obračun v skupinskem delu. Dvoboj z Italijankami bo odločal o drugem mestu, ki v repesažu prinaša navidezno lažjega nasprotnika iz izjemno močne skupine v Zrenjaninu."

Italijanke imajo po uvodnih dveh tekmah na prvenstvu enak izkupiček kot Slovenke. Le, da so do tega prišle po obratnem vrstnem redu. Za uvod so s 57:54 premagale Turkinje, v petek pa z 51:59 izgubile z Madžarsko. Niti italijanske igre v rokah držijo Giorgia Sottana, ki je s povprečjem 16 doseženih točk prva strelka ekipe, najboljša skakalka Lorela Cubaj, prva podajalka in druga strelka Cecilia Zandalasini ter Sabrina Cinili, ki ima najboljši statistični indeks v italijanski reprezentanci.

Slovenke z reprezentanco Italije nimajo bogate zgodovine odigranih tekem. Na uradnih dvobojih so se pomerile le dvakrat, na sredozemskih igrah leta 1993 in 2001. Obakrat so bile uspešnejše Italijanke.

EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA C, Niš

3. KROG

Nedelja ob 16.00:

MADŽARSKA - TURČIJA

Ob 18.30:

ITALIJA - SLOVENIJA