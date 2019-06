Slovenija je tekmo odigrala brez Eve Lisec, ki si je na obračunu z Madžarsko poškodovala mečno mišico.



Nika Barič prodira pod turški koš. Baričeva je dosegla devet točk. Foto: EPA

Slovenke so dobro odprle tekmo in se po trojki Teje Oblak ter košu Shante Evans povedle z 9:4. A so nato Turkinje odgovorile z delnim izidom 10:0 za 14:9. Slovenija je do prvega odmora uspela ujeti tekmice.

Semafor je v 14. minuti kazal 21:20, nato pa je Slovenija s petimi točkami Nike Barič in enim košem Teje Oblak ušla na +7 (28:20). Zaključek polčasa je spet pripadel Turkinjam, tako da je semafor kazal le 30:29. Oblakova je dosegla devet točk, Anamarija Prezelj pa osem.

Tudi v drugem polčasu je sledila izenačena tekma. Turkinje so se v 26. minuti odlepile na 44:37, a je Slovenija vrnila udarec. Oblakova je z dvema zaporednima prodoroma poskrbela za vodstvo s 46:44. Turkinje so pred zadnjo četrtino vodile za točko (47:46), tako da se je obetal dramatičen zaključek tekme.

Nika Barič je dobre štiri minute pred koncem zadela za vodstvo z 52:51, malo kasneje pa je izsilila še nešportno osebno napako. Zadela je en prosti met, Oblakova pa dodala še tri točke za 56:51 dobri dve minuti pred koncem. Oblakova je malo kasneje ponovila vajo in s prostih metov povišala na 59:55. Turški odpor je bil s tem zlomljen.

KOŠARKA (Ž)

EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA C, Niš

2. KROG

SLOVENIJA - TURČIJA

62:55 (14:14, 16:15, 16:18, 16:8)

Oblak 18, Prezelj 13, Evans 10, Barič 9, Jakovina 7, Friškovec 3, Seničar 2; Stokes 17, Alben in Cakir 13, Koksal 9, Canitez 3.

Danes ob 18.30:

ITALIJA - MADŽARSKA

3. KROG

Nedelja ob 16.00:

MADŽARSKA - TURČIJA

Ob 18.30:

ITALIJA - SLOVENIJA