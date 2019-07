Veselje Francozinj po uvrstitvi med štiri najboljše ekipe. Foto: EPA

Obe omenjeni reprezentanci, ki sta se prebili med štiri, sta torej odpravili moštvi, ki sta na tem prvenstvu ugnali Slovenijo. Madžarska je bila od varovank Damirja Grgića po velikem preobratu boljša v uvodni tekmi turnirja, Belgija pa po izjemno napetem dvoboju v repešažu za četrtfinale.

Francozinje so se v najbolj razburljivem obračunu na tem prvenstvu do zdaj oddolžile sosedam za lanski poraz v četrtfinalu svetovnega prvenstva. Tedaj je v Španiji Belgija zanesljivo zmagala, tokratni dvoboj pa je bil izjemno izenačen. Francijo čaka boj za medalje, Belgijo pa obračun, s katerim si lahko zagotovi mesto v kvalifikacijah za olimpijske igre.

Belgijke so dve minuti pred koncem povedle s 66:63. Več kot minuto in pol se rezultat ni spremenil, nato pa je za približanje na -1 polagala Bria Hartley. Julie Allemand je zatem zgrešila oba prosta meta, Kyara Linskens pa je dobila skok v napadu. Ponovno je bila osebna napaka storjena nad Allemandovo, ki pa je tokrat ohranila mirno kri in bila dvakrat natančna. 18 sekund je še ostalo Franciji. Najprej je Valeriane Ayayi zgrešila met izza črte, toda do žoge je prišla Hartleyjeva, ki je deset sekund pred iztekom rednega dela zadela trojko za podaljšek.

Petminutni dodatek so bolje začele Francozinje. Po košu Sandrine Gruda so po dobrih dveh minutah podaljška vodile s 76:71. Izvrstna francoska košarkarica je bila dvakrat natančna s črte prostih metov za 80:76, v nadaljevanju pa je dobila še dva izjemno pomembna skoka. Gruda je odigrala sijajno tekmo. Prispevala je 33 točk, ujela deset odbitih žog in srečanje sklenila z indeksom učinkovitosti 39.

Četrtfinale, Beograd:

Madžarska - VELIKA BRITANIJA

59:62 (13:15, 9:17, 16:16, 21:14)

Turner 11; Fagbenle 29, Jones 8.

ŠPANIJA - Rusija

78:54 (19:16, 25:12, 17:17, 17:9)

Ndour 24, Nicholls in Xargay po 11; Levčenko 8.

FRANCIJA - Belgija

84:80 (27:16, 8:16, 19:22, 14:14) - po podaljšku

Gruda 33, Epoupa 13; Meesseman 24.

SRBIJA - Švedska

87:49 (21:12, 22:9, 21:12, 23:16)

Dabović 19, Brooks in Crvendakić po 11; Eldebrink 12.

Polfinale, sobota:

FRANCIJA - VELIKA BRITANIJA

ŠPANIJA - SRBIJA