Giannis Antetokounmpo je bil na prvih dveh tekmah SP-ja nekoliko zadržan, proti Novi Zelandiji, ko so Grki morali nujno zmagati, pa je blestel. Foto: Reuters

Češka zmaga je osrečila tudi Grčijo, ki bi sicer za ohranitev možnosti za četrtfinale morala nujno premagati ZDA. Zdaj tudi v primeru poraza Giannis Antetokounmpo in druščina še ostajajo v igri.

V skupini L bo popoldne zanimiv dvoboj evropskih veleslil, Francije in Litve.

Avstralija je z uspehom (82:76) proti Dominikanski republiki, ki je z zmago nad Nemčijo in uvrstitvijo med najboljših 16 na Kitajskem pripravila prijetno presenečenje, ostala neporažena. Boomersi so upravičili vlogo favorita, toda vrsta Nestorja Garcie je nudila dober odpor. Avstralci so sicer ves čas vodili. Dobrih devet minut pred koncem le s 57:54, toda v naslednjih štirih minutah so pobegnili na +11. Z dvomestno prednostjo so vstopili v zadnjo minuto, v kateri pa je Dominikanska republika uspela nekoliko omuliti poraz. Z 19 točkami je bil prvi strelec tekme Patty Mills.

SKUPINA K, Šendžen, 1. krog:

BRAZILIJA - ČEŠKA

71:93 (16:20, 16:25, 14:20, 25.28)

Benite 12, Barbosa in Huertas po 11; Satoransky 20, Balvin 15 in 11 skokov, Auda 14, Bohačik 12.

Ob 14.30:

ZDA - GRČIJA

2. krog, ponedeljek ob 10.30:

ČEŠKA - GRČIJA

Ob 14.30:

ZDA - BRAZILIJA

Lestvica: ČEŠKA 4 3 1 +29 7 BRAZILIJA 4 3 1 -2 7 ZDA 3 3 0 +75 6 GRČIJA 3 2 1 +30 5

SKUPINA L, Nanking, 1. krog:

AVSTRALIJA - DOMINIKANSKA REPUBLIKA

82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24)

Mills 19, Goulding 15, Landale 13, Baynes 10; Vargas 16, Liz 14, Mendoza 12, Baez 10.



Ob 14.00:

FRANCIJA - LITVA

2. krog, ponedeljek ob 10.00:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - LITVA

Ob 14.00:

FRANCIJA - AVSTRALIJA