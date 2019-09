Američani so na Kitajskem še neporaženi. Foto: Reuters

Med štiri so se že uvrstili Argentinci, ki so izločili prve favorite turnirja Srbe, in Španci, ki so bili pričakovano boljši od Poljakov. Poljska je podobno kot Češka pripravila veliko presenečenje med evropskimi prvaki. Medtem ko je Poljska drugič zaigrala na mundialu, pa so Čehi med osem prišli ob debiju pod samostojno zastavo. Zdaj jih čaka zahtevna naloga, saj jim nasproti stroji še neporažena Avstralija.

Boomersi so prvo mesto v svoji skupini v izvrstnem obračunu ugnali Francijo. Za nagrado so se izognili Američanom, ki so, potem ko so se z veliko sreče rešili pred porazom proti Turčiji, na zadnjih tekmah zelo suvereni. Vrsta Gregga Popovicha, ki naskakuje tretji zaporedni naslov, je brez težav odpravila Grčijo in Brazilijo ter zanesljivo zasedla prvo mesto v svoji skupini. Evropski reprezentanci se obenem borita za vstopnico za olimpijske igre, v Tokio pa so Američani in Avstralci že uvrščeni.

Četrtfinale, danes ob 13.00:

ZDA - FRANCIJA (Dongvan)

-:- (18:18, 21:27, 27:18, -:-)

Ob 15.00:

AVSTRALIJA - ČEŠKA (Šanghaj)

Odigrano v sredo:

ARGENTINA - Srbija (Dongvan)

97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20)

Scola 20, Campazzo 18, 12 podaj, Garino 15; Bogdanović 21, Bjelica 18, Jokić 16.

ŠPANIJA - Poljska (Šanghaj)

90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20)

Rubio 19, Geuer 18, Fernandez 16; Slaughter 19, Waczynski 15.

Polfinale, petek (Peking):

ARGENTINA - ZDA/FRANCIJA

ŠPANIJA - AVSTRALIJA/ČEŠKA