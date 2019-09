Aleksandar Đorđević je srbski selektor od novembra 2013. Foto: EPA

Španci in Srbi so na prvenstvu še brez poraza, enako velja za Poljake in Argentince. Srbi branijo srebro s prejšnjega SP-ja leta 2014 v Španiji, drugi so bili tudi na evropskem prvenstvu pred dvema letoma. Špance so pred petimi leti v četrtfinalu ustavili Francozi.

Zanimiv bo dvoboj med klubskima soigralcema pri Denverju Nikolo Jokićem in Juanchom Hernangomezom. Prvi ima na prvenstvu v povprečju po 13,5 točke in 4,5 skoka na tekmo, drugi pa po 12 točk in 6,8 skoka. Juancho je bil v petek ob zmagi nad Italijo s 67:60 najboljši strelec srečanja s 16 točkami.

Španski selektor Sergio Scariolo je bil nekoč trener srbskemu selektorju Saši Đorđeviću pri Fortitudu iz Bologne in Real Madridu.

Skupina I, Fošan

2. krog, danes ob 10.00:

VENEZUELA - RUSIJA

Ob 14.00:

POLJSKA - ARGENTINA

Lestvica: ARGENTINA * 4 4 0 +67 8 POLJSKA * 4 4 0 +36 8 RUSIJA 4 2 2 +6 6 VENEZUELA 4 2 2 -2 6 * - v četrtfinalu

Skupina J, Vuhan

2. krog, danes ob 10.30:

PORTORIKO - ITALIJA

Ob 14.30:

ŠPANIJA - SRBIJA