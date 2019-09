Fibin strel v prazno

Zmagovalci v povprečju slavili za več kot 20 točk

Peking - MMC RTV SLO

Italijani so se po Filipinih znesli še nad Angolo. Foto: Reuters

Razširitev na 32 udeležencev in neustrezen sistem kvalifikacij brez najboljših igralcev se je Mednarodni košarkarski zvezi (Fiba) maščeval, saj so tekme predtekmovanja na svetovnem prvenstvu v glavnem nezanimive in favoriti zmagujejo z visoko razliko.