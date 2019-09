Varovanci Saše Đorđevića branijo srebro iz Španije leta 2014. Foto: EPA

V drugi del skupinskega dela napredujeta najboljši dve iz vsake skupine. Na novo bodo torej formirane štiri skupine s po štirimi reprezentancami, vse točke iz prvega dela pa se prenašajo naprej, tako da je vsak obračun pomemben za nadaljnje izhodišče.



Srbi in Italijani so v prvih dveh krogih visoko ugnali Angolo in Filipine ter si tako zanesljivo zagotovili napredovanje. Zdaj bodo le še obračunali za prvo mesto in popoln izkupiček po uvodnih treh krogih prvenstva. Favoriti so seveda orli Saše Đorđevića, ki jim stavnice napovedujejo sam vrh, a tudi azzurri imajo na čelu z Marcom Belinellijem in Danilom Gallinarijem svoje načrte.



V skupini A si je napredovanje že zagotovila Poljska, srečanje med Venezuelo in Kitajsko pa bo odločilo drugega potnika med najboljših 16. V skupini B sta si prvi mesti že zagotovili Rusija in Argentina, ki se bosta udarili za prvo mesto, v skupini C pa je že jasno, da napreduje Španija, za drugo vstopnico v 'Top 16' pa se bosta pomerila Portoriko in Tunizija.



3. krog, skupina A, sreda ob 10.00:

SLONOKOŠČENA OBALA - POLJSKA

Ob 14.00:

VENEZUELA - KITAJSKA

Skupina B, ob 10.30:

JUŽNA KOREJA - NIGERIJA

Ob 14.30:

RUSIJA - ARGENTINA

Skupina C, sreda ob 10.30:

PORTORIKO - TUNIZIJA

Ob 14.30:

ŠPANIJA - IRAN

Skupina D, sreda ob 9.30:

ANGOLA - FILIPINI

Ob 13.30:

ITALIJA - SRBIJA