Giannis Antetokounmpo je bil na prvih dveh tekmah SP-ja nekoliko zadržan, proti Novi Zelandiji, ko so Grki morali nujno zmagati, pa je blestel. Foto: Reuters

Grki so z Giannisom Antetokounmpom spadali v najožji krog favoritov za medalje, toda vrsta Aca Petrovića je v prvem skupinskem delu ustavila najkoristnejšega posameznika rednega dela Lige NBA in slavila veliko zmago. V primeru brazilskega uspeha nad Češko mora Grčija nujno premagati ZDA, sicer bi že ostala brez možnosti za napredovanje. Brazilci in Američani so v skupino K prinesli popoln izkupiček, Grki in Čehi pa so napredovali z enim porazom.

V skupini L sta na vrhu Francija in Avstralija, ki si z morebitnima zmagama prav tako že lahko zagotovita vstopnico za med osem. Medtem ko so Avstralci absolutni favoriti proti Dominikanski republiki, ki je z zmago nad Nemčijo in uvrstitvijo med najboljših 16 na Kitajskem pripravila prijetno presenečenje, pa bo bolj zanimiv dvoboj med Francozi in Litovci.

SKUPINA K, Šendžen, 1. krog, sobota ob 10.30:

BRAZILIJA - ČEŠKA

Ob 14.30:

ZDA - GRČIJA

2. krog, ponedeljek ob 10.30:

ČEŠKA - GRČIJA

Ob 14.30:

ZDA - BRAZILIJA

Lestvica: ZDA 3 3 0 +75 6 BRAZILIJA 3 3 0 +20 6 GRČIJA 3 2 1 +30 5 ČEŠKA 3 2 1 +7 5

SKUPINA L, Nanking, 1. krog, sobota ob 10.00:

AVSTRALIJA - DOMINIKANSKA REPUBLIKA

Ob 14.00:

FRANCIJA - LITVA

2. krog, ponedeljek ob 10.00:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - LITVA

Ob 14.00:

FRANCIJA - AVSTRALIJA