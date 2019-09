Mark Gasol je bil prvi igralec Španije s 33 točkami, 29 jih je dosegel po prvem polčasu. Foto: Reuters

Španci so v drugem podaljšku naredili delni izid 10:0 in le strli odpor žilavih Avstralcev, ki so bili v rednem delu in prvem podaljšku bližje zmagi. Ob koncu rednega dela je prvi strelec Avstralije Patty Mills 4,7 sekunde pred koncem zgrešil prosti met za vodstvo. V prvem podaljšku je met za zmago ob izteku časa zgrešil Matthew Dellavedova.

Avstralija je bila po začetni pobudi Španije v prednosti večino tekme. Največ je sredi tretje četrtine vodila za 11. Dobri dve minuti pred koncem rednega dela so "boomersi" vodil za pet, toda Španci so dosegli naslednjih šest točk. Osem sekund pred koncem so z zadetima prostima metoma Gasola povedli prvič po uvodni četrtini. Na drugi strani je Mills po prekršku zadel prvi prosti met in zgrešil drugega, ki bi najverjetneje prinesel finale.

Španski junak je bil Mark Gasol, ki je dosegel 33 točk. Ricky Rubio je vknjižil 19 točk, 12 podaj in 7 skokov, Sergio Llull pa je dodal 17 točk. To so bili tudi edini dvomestni igralci v španski reprezentanci. Pri Avstralcih je s 34 točkami izstopal Mills. 18 točk in 11 skokov je prispeval Nic Kay, 12 točk in 9 skokov pa Andrew Bogut.

Avstralci, ki so naskakovali svoj prvi finale, so dobili skok s 57:43. Od tega so imeli kar 20 skokov v napadu. Pokopalo jih je 22 izgubljenih žog.

Tako Francozi kot še neporaženi Argentinci vstopajo v drugi polfinale na krilih zmag proti prvima favoritoma prvenstva – ZDA oziroma Srbiji. Francozi še nikoli niso igrali v finalu. Njihov največji uspeh je bilo tretje mesto na zadnjem svetovnem prvenstvu v Španiji. V treh medsebojnih dvobojih na svetovnih prvenstvih Francozi še niso premagali Argentine. Francoski atleti bodo na vsak način skušali upočasniti poletne Argentince in njihovega organizatorja igre Facunda Campazza. Še posebej zanimiv dvoboj bo pod obročem, kjer se bosta spoprijela prvi obrambni igralec Lige NBA Rudy Gobert in prvi strelec Argentine, 39-letni veteran Luis Scola.

POLFINALE

ŠPANIJA - AVSTRALIJA

95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9) - po dveh podaljških

Gasol 33 (met 11/19) in 6 skokov, Rubio 19 (met 6/19), 12 podaj, 7 skokov, Llull 17 (met 6/16), Claver 9; Mills 34 (met 11/25), Kay 16 in 11 skokov, Bogut 12 in 9 skokov, Dellavedova in Baynes po 6.

Ob 14.00:

ARGENTINA - FRANCIJA

FINALE

Nedelja ob 14.00

ZA 3. MESTO

Nedelja ob 10.00