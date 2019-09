Italijani so se po Filipinih znesli še nad Angolo. Foto: Reuters

Po dveh dnevih SP-ja oziroma desetih odigranih tekmah je bila povprečna razlika pri zmagah več kot 20 točk in tako naj bi se nadaljevalo vse do konca prvega dela, ko se bosta iz vsake skupine poslovili po dve najslabši reprezentanci.

Nemanja Bjelica je bil na prvi tekmi, ki jo je odigral na letošnjem SP-ju, nezgrešljiv. Foto: EPA

Srbija je pričakovano zanesljivo in z visoko razliko vknjižila tudi drugo zmago. S kar 126:67 so odpravili Filipine, ki bodo z Japonsko in Indonezijo gostili naslednje svetovno prvenstvo. Že po prvih desetih minutah so orli vodili za 15, vse četrtine z izjemo zadnje pa so dobili z dvomestno razliko. Vseh 12 varovancev Saše Đorđevića se je vpisalo med strelce, kar sedem pa jih je doseglo dvomestno število točk. Najboljši je bil Nemanja Bjelica, ki je zaradi poškodbe izpustil uvodno tekmo proti Angoli. Košarkar Sacramenta je ob stoodstotnem metu iz igre (4/4 za dve, 3/3 za tri) prispeval 20 točk. 17 jih je dodal Bogan Bogdanović, na drugi strani pa je bil s 16 najuspešnejši Jaymar Perez.

Skupina A

VENEZUELA - SLONOKOŠČENA OBALA

87:71 (26:17, 23:15, 24:24, 14:15)

Guillent 31, Zamora 14; Abouo 16.

Ob 14.00:

KITAJSKA - POLJSKA

Skupina B

NIGERIJA - ARGENTINA

81:94 (17:28, 26:15, 18:29, 20:22)

Okogie 18, Nwora 12; Scola 23 in 10 skokov, Garino 17.

Ob 14.30:

JUŽNA KOREJA - RUSIJA

Skupina C

TUNIZIJA - IRAN

79:67 (29:19, 15:16, 15:13, 20:19)

Mejri 22 in 15 skokov, Roll 16; Geramipoor 18.

Ob 14.30:

PORTORIKO - ŠPANIJA

Skupina D

ITALIJA - ANGOLA

92:61 (25:11, 19:10, 26:21, 22:19)

Belinelli 17, Abass, Hackett in Brooks (11 skokov) po 11; Moreira 15, Paulo 12.

SRBIJA - FILIPINI

126:67 (28:13, 34:22, 37:13, 27:19)

Bjelica 20, Bogdanović 17, Raduljica 13, Gudurić 12; Perez 16, Dalistan 15.