Bogdan Bogdanović je eden redkih, ki je izpolnil pričakovanja srbske javnosti. Foto: Reuters

Srbija je morala v četrtfinalu priznati premoč Argentini, Američani pa so klonili pred Francijo.

ZDA in Srbija so se pomerile v finalu na zadnjih dveh velikih tekmovanjih – svetovnem prvenstvu 2014 v Španiji in olimpijskih igrah 2016 v Braziliji. Obakrat so bili prepričljivo boljši Američani, ki so imeli na teh dveh tekmovanjih veliko kakovostnejšo ekipo, kot jo imajo na Kitajskem.

Tekma nima tekmovalnega naboja, saj praktično ne odloča o ničemer. Američani so si že zagotovili nastop na olimpijskih igrah, Srbija pa je po zmagi Francije ostala tudi brez tega in bo morala v dodatne kvalifikacije. V Dongvanu bo šlo torej predvsem za prestiž in tolažbo.

Za mesta od 5 do osem, četrtek ob 13.00:

SRBIJA - ZDA

Ob 15.00:

POLJSKA - ČEŠKA

POLFINALE, petek ob 10.00:

ŠPANIJA - AVSTRALIJA

Ob 14.00:

ARGENTINA - FRANCIJA

FINALE, nedelja ob 14.00 (Peking)

TEKMA ZA 3. MESTO, nedelja ob 10.00 (Peking)