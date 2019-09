Aleksander Đorđević uspešno krmari srbsko barko. Foto: EPA

Srbija, ki je do zdaj na turnirju pokazala največ, se bo ob 10.30 pomerila s Portorikom. Varovanci Aleksandra Đorđevića so veliki favoriti in ne bi smeli imeti težav na poti do četrte zmage na Kitajskem. Obračun dneva se bo začel ob 14.30, ko si bosta nasproti stali Španija in Italija.

Če bodo Srbi in Španci uspešni, se bodo že uvrstili v četrtfinale. Tam se križajo s skupino I, v kateri so Argentina, Poljska, Venezuela in Rusija. Proti vsem tekmecem bi bili Srbi in Španci papirnati favoriti, tako da imajo pot do polfinala odprto.

Bolj zapleteno je v drugi polovici tabele, kjer so Američani, Grki, Avstralci, Litovci, Brazilci in Francozi. Tam se drugi del začne v soboto.

SKUPINA I, Fošan

1. krog, petek ob 10.00:

POLJSKA - RUSIJA

Ob 14.00:

ARGENTINA - VENEZUELA

2. krog, nedelja ob 10.00:

VENEZUELA - RUSIJA

Ob 14.00:

POLJSKA - ARGENTINA

Lestvica: ARGENTINA 3 3 0 +47 6 POLJSKA 3 3 0 +31 6 VENEZUELA 3 2 1 +18 5 RUSIJA 3 2 1 +11 5

SKUPINA J, Vuhan

1. krog, petek ob 10.30:

SRBIJA - PORTORIKO

Ob 14.30:

ŠPANIJA - ITALIJA

2. krog, nedelja ob 10.30:

PORTORIKO - ITALIJA

Ob 14.30:

ŠPANIJA - SRBIJA

Lestvica: SRBIJA 3 3 0 +120 6 ŠPANIJA 3 3 0 +57 6 ITALIJA 3 2 1 +62 5 PORTORIKO 3 2 1 -5 5

SKUPINA K, Šenzen



1. krog, sobota ob 10.30:

BRAZILIJA - ČEŠKA

Ob 14.30:

ZDA - GRČIJA

2. krog, ponedeljek ob 10.30:

ČEŠKA - GRČIJA

Ob 14.30:

ZDA - BRAZILIJA

Lestvica: ZDA 3 3 0 +75 6 BRAZILIJA 3 3 0 +20 6 GRČIJA 3 2 1 +30 5 ČEŠKA 3 2 1 +7 5

SKUPINA L, Nandžing



1. krog, sobota ob 10.00:

AVSTRALIJA - DOMINIKANSKA REPUBLIKA

Ob 14.00:

FRANCIJA - LITVA

2. krog, ponedeljek ob 10.00:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - LITVA

Ob 14.00:

FRANCIJA - AVSTRALIJA