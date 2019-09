Obračun Srbije in Portorika je pokazal ves nesmisel kvot in kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Portoričani so se uvrstili med 16 najboljših, proti Srbom pa so bili povsem nebogljeni. Če bi varovanci Aleksandra Đorđevića igrali na polno vseh 40 minut, bi bila razlika še mnogo višja. Foto: Reuters

Srbi so nadigrali Portoriko kar s 43 točkami razlike (90:47). Dvoma o zmagovalcu ni bilo od samega začetka. Varovanci Aleksandra Đorđevića so si ekspresno priigrali dvomestno prednost in razliko s pol moči samo še višali. V enakomerno razporejeni minutaži je bil najučinkovitejši Nemanja Bjelica z 18 točkami. Nikola Jokič je v 17 minutah vknjižil 14 točk in 10 skokov.

Srbija je štiri dosedanje obračune dobila v povprečju za 40,7 točke.

Obračun dneva se bo začel ob 14.30, ko si bosta nasproti stali Španija in Italija. Španci bi si z zmago tako kot Srbi že zagotovili četrtfinale

V skupini I je na pragu četrtfinala Poljska, ki je po treh zmagah v predtekmovanju zdaj z 79:74 ugnala še Rusijo. Poljaki so strli odpor Rusov v razburljivi končnici, potem ko so zaostajali večino tekme. Zadnjo četrtino so dobili s 26:17. Če bo popoldne Argentina premagala Venezuelo, bosta iz te skupine v četrtfinale že danes napredovali tako Argentina kot Poljska.

SKUPINA I, Fošan

1. krog:

POLJSKA - RUSIJA

79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17)

Waczynski 18, Ponitka 14, Kulig 10; Kulagin 21, Voroncevič, Antonov po 11.

Ob 14.00:

ARGENTINA - VENEZUELA

2. krog, nedelja ob 10.00:

VENEZUELA - RUSIJA

Ob 14.00:

POLJSKA - ARGENTINA

Lestvica: POLJSKA 4 4 0 +36 8 ARGENTINA 3 3 0 +47 6 RUSIJA 4 2 2 +6 6 VENEZUELA 3 2 1 +18 5

SKUPINA J, Vuhan

1. krog:

SRBIJA - PORTORIKO

90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8)

Bjelica 18, Marjanović 16, Jokić 14, 10 skokov; Huertas 11.

Ob 14.30:

ŠPANIJA - ITALIJA

2. krog, nedelja ob 10.30:

PORTORIKO - ITALIJA

Ob 14.30:

ŠPANIJA - SRBIJA

Lestvica: SRBIJA 4 4 0 +163 8 ŠPANIJA 3 3 0 +57 6 PORTORIKO 4 2 2 -48 6 ITALIJA 3 2 1 +62 5

SKUPINA K, Šenzen

1. krog, sobota ob 10.30:

BRAZILIJA - ČEŠKA

Ob 14.30:

ZDA - GRČIJA

2. krog, ponedeljek ob 10.30:

ČEŠKA - GRČIJA

Ob 14.30:

ZDA - BRAZILIJA

Lestvica: ZDA 3 3 0 +75 6 BRAZILIJA 3 3 0 +20 6 GRČIJA 3 2 1 +30 5 ČEŠKA 3 2 1 +7 5

SKUPINA L, Nandžing

1. krog, sobota ob 10.00:

AVSTRALIJA - DOMINIKANSKA REPUBLIKA

Ob 14.00:

FRANCIJA - LITVA

2. krog, ponedeljek ob 10.00:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - LITVA

Ob 14.00:

FRANCIJA - AVSTRALIJA