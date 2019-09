Čehi so dobili polčas s 50:41, nato pa so Srbi v nadaljevanju dodali plin in v petih minutah ujeli nasprotnike. Po izenačenju na 58:58 se je Srbija do konca četrtine odlepila na 69:62 in vodstva ni več izpustila iz rok.

Bogdan Bogdanović je dosegel 31 točk. Foto: Reuters

Poleg Bogdanovića sta se pri Srbiji strelsko najbolj izkazala Nikola Milutinov, ki je dosegel 14 točk in Stefan Jović z 12. Na drugi strani je pri Čehih Patrik Auda natresel 16 točk.

Đorđević se poslavlja "Res je, kar so mediji pisali, odhajam," je na novinarski konferenci po tekmi za 5. mesto odgovoril Đorđević na eno izmed vprašanj. Peto mesto je za srbsko reprezentanco neuspeh, saj so pred začetkom SP-ja napovedovali zlato medaljo. Nekdanjemu košarkarju se pogodba izteče po koncu SP-ja. Na klopi Srbije je pet let, v tem času pa je svoje varovance popeljal do treh srebrnih medalj - 2014 na SP-ju, 2016 na OI in 2017 na EP-ju. Kot mogoči naslednik Đorđevića, se že pojavlja ime nekdanjega selektorja Slovenije, Igorja Kokoškova, piše srbski b92.

Donovan Mitchell je za zmago dosegel 16 točk. Foto: EPA

ZDA rutinirano opravile s Poljsko

V prvi tekmi dneva so Američani premagali Poljsko s 87:74 in osvojili končno sedmo mesto. ZDA, pred tem dvakrat zapored svetovni prvakinje, so prevladovale v prvem polčasu. Američani so zadeli osem trojk iz 13 poskusov in vodili tudi že za 19 točk. V tretji četrtini so se Poljaki približali na osem točk zaostanka (63:55), a so jih v zadnjih desetih minutah igralci ZDA držali na varni razdalji.

Pri zmagovalcih, ki so jih v četrtfinalu ustavili Francozi, nato pa so jih premagali še Srbi, je Donovan Mitchell zbral 16 točk in deset podaj, Joe Harris je dodal 14 točk, Khris Middleton pa 13 točk ter po šest skokov in podaj. Pri Poljakih je bil z 18 točkami najboljši Mateusz Ponitka, točko manj je prispeval Adam Waczynski. Trojica košarkarjev iz Bostona Kemba Walker, Jayson Tatum in Marcus Smart ni igrala.

Finale v nedeljo ob 14.00

Prvenstvo se bo končalo v nedeljo, ob 10. uri bosta za tretje mesto igrali Francija in Avstralija, ob 14. uri pa bo na sporedu finale med Argentino in Španijo.

Nowitzki predsednik odbora igralcev pri Fibi Nekdanji zvezdnik Lige NBA, Nemec Dirk Nowitzki, je postal predsednik odbora igralcev pri Mednarodni košarkarski zvezi (Fiba). Na zasedanju v Pekingu so ga s tem potrdili tudi kot člana 25-članskega glavnega odbora zveze. V odboru igralcev je tudi Marko Milić. Fiba je odbor igralcev ustanovila leta 2014, do zdaj ga je vodil Vlade Divac.

Finale, nedelja ob 14.00:

ARGENTINA - ŠPANIJA

Tekma za 3. mesto, nedelja ob 10.00:

FRANCIJA - AVSTRALIJA

Tekma za 5. mesto:

SRBIJA - Češka

90:81 (20:20, 21:30, 28:12, 21:19)

Bogdanović 31, Milutinov 14, Jokić 7, 14 skokov, 7 podaj; Auda 16, Peterka 14.



Tekma za 7. mesto:

ZDA - Poljska

87:74 (28:14, 19:16, 16:25, 24:19)

Mitchell 16 in 10 podaj, Harris 14, Middleton 13; Ponitka 18, Waczynski 17.