Foto: Reuters

Na finalu sta tudi Kobe Bryant in Tony Parker. Foto: Reuters

Španci so takoj zagospodarili na parketu, povedli so z 0:7. Argentinci na nasprotni strani so potrebovali dobri dve minuti za prvi koš (2:7), zadel je Nicolas Brussino.

Španci so imeli že 12 točk prednosti (2:14), Brussino pa je edini zadeval za Argentino, držal je priključek z Argentino, ko so se mu pridružili še drugi soigralci, pa je Argentina zaostajala le še za točko (13:14). Španci so odgovorili z delnim izidom 0:6 (14:21), prvo četrtino so tako zaključili s +9 (14:23).

Drugo četrtino so Španci odprli spet udarno, po dveh minutah igre in pol v tem delu igre so imeli prednost 17 točk (14:31). Argentinci so z boljšo igro spet znižali zaostanek (27:35), a so Španci na odmor vseeno odšli z dvomestno prednostjo (31:43).

Posvet s trenerjem ni dobro del Argentincem, saj so Španci nadaljevali z dobro igro tudi v tretji četrtini. Z uspešnim napadom so vodili že za 21 točk (39:60).

Košarkarji Francije so osvojili bron. Foto: EPA

Bron Franciji

V boju za bron je Francija premagala Avstralijo s 67:59. Avstralci so v prvem polčasu z odlično obrambo popolnoma prevladovali (30:21), razmerje pa se je obrnilo v drugem polčasu. Najboljši francoski strelec Nando De Colo je devet minut pred koncem z dvema prostima metoma povedel Evropejce v vodstvo, ki ga niso več izpustili iz rok. De Colo in Evan Fournier sta skupaj dosegla 35 od 67 točk.

SP v košarki 2019

Finale, danes ob 14.00:

ARGENTINA - ŠPANIJA

-:- (14:23, 17:20, 16:23, -:-)

Tekma za 3. mesto:

FRANCIJA - Avstralija

67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13)

De Colo 19, Fournier 16; Ingles 17, Mills 15.