Donovan Mitchell je za zmago dosegel 17 točk. Foto: EPA

Američani, pred tem dvakrat zapored svetovni prvaki, so prevladovali v prvem polčasu, vodili so tudi že za 19 točk. V tretji četrtini so se Poljaki približali na osem točk zaostanka (63:55), a so jih v zadnjih desetih minutah igralci ZDA držali na varni razdalji.

Pri zmagovalcih, ki so jih v četrtfinalu ustavili Francozi, nato pa so jih premagali še Srbi, je Donovan Mitchell zbral 16 točk in deset podaj, Joe Harris je dodal 14 točk, Khris Middleton pa 13 točk ter po šest skokov in podaj. Pri Poljakih je bil z 18 točkami najboljši Mateusz Ponitka, točko manj je prispeval Adam Waczynski.

Ob 14. uri se bosta za peto mesto pomerili Srbija in Češka.

Prvenstvo se bo končalo v nedeljo, ob 10. uri bosta za tretje mesto igrali Francija in Avstralija, ob 14. uri pa bo na sporedu finale med Argentino in Španijo.

Finale, nedelja ob 14.00:

ARGENTINA - ŠPANIJA

Tekma za 3. mesto, nedelja ob 10.00:

FRANCIJA - AVSTRALIJA

Tekma za 5. mesto, danes ob 14.00:

SRBIJA - ČEŠKA

Tekma za 7. mesto:

ZDA - POLJSKA

87:74 (28:14, 19:16, 16:25, 24:19)

Mitchell 16 in 10 podaj, Harris 14, Middleton 13; Ponitka 18, Waczynski 17.