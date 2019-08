Srbski selektor Saša Đorđević je na Kitajsko prispel s popolno zasedbo. Foto: EPA

Prav zaradi tega številni menijo, da jim tokrat ne bo uspelo osvojiti zlata. To bo prvo svetovno prvenstvo s kar 32 reprezentancami v skupinskem delu. Polfinalni tekmi bosta 13. septembra, tekmi za zlato in bronasto medaljo pa 15. septembra, vse v Pekingu.

Srbija s skoraj popolno zasedbo

Največji tekmec Američanov naj bi bila Srbija s skoraj popolno zasedbo in z zelo dobrimi igralci na vseh igralnih mestih. A imajo ZDA na klopi izkušenega selektorja Gregga Popovicha ter njegov štab, ki dobro pozna evropsko in svetovni košarko, njihovim igralcem pa motiva v dokazovanju ne bo manjkalo.

Prijateljske tekme eno, prvenstvo nekaj drugega

Srbi so v pripravljalnih tekmah edini ostali neporaženi in so na 11 obračunih med drugim ugnali tudi Francijo, Grčijo in Litvo. "Mogoče smo res premagali nekaj ekip na prijateljskih obračunih, toda prvenstvo je nekaj čisto drugega, vsaka tekma šteje," je strasti miril eden izmed srbskih zvezdnikov Boban Marjanović. Prvenstvo bodo na parketu sicer odprli prav Srbi, ki se bodo ob 9.30 po slovenskem času v predtekmovalni skupini D pomerili z Angolo.

Nevarni bodo tudi Španci, Grki in Francozi

Grki, ki so se mnogokrat že dokazali, imajo v svojih vrstah najkoristnejšega igralca prejšnje sezone Lige NBA Giannisa Antetokounmpa. Svetovni vrh v zadnjih dveh desetletjih krojijo Španci, nevarni bodo zagotovo tudi evropski prvaki leta 2013 Francozi s skoraj polovico igralcev iz NBA.

Slovenci v kvalifikacijah neuspešni

Košarkarji Slovenije so 25. februarja kvalifikacije za svetovno prvenstvo končali z zmago, ko so v Stožicah po podaljšku premagali Ukrajino s 85:84, a so v dvanajstih tekmah dosegli le tri zmage. V uvodnem krogu je ekipa premagala Belorusijo, nato je bila v tretjem nastopu v Podgorici boljša od Črne gore, niz osmih porazov, ki je trajal več kot leto dni, pa se je nato končal konec februarja v Stožicah proti Ukrajini. Zaradi sistema kvalifikacij in odsotnosti številnih najboljših je bila Slovenija prisiljena v najbolj obširno menjavo generacij v zgodovini slovenske košarke, vodstvo ekipe je v kvalifikacijah za SP zamenjalo 27 igralcev in tri kapetane.

SP v košarki 2019, 1. krog

Skupina A, Peking

Danes ob 10.00:

POLJSKA - VENEZUELA

Ob 14.00:

SLONOKOŠČENA OBALA - KITAJSKA

Skupina B, Vuhan

Danes ob 10.30:

RUSIJA - NIGERIJA

Ob 14.30:

ARGENTINA - JUŽNA KOREJA

Skupina C, Gvangdžu

Danes ob 10.30:

IRAN - PORTORIKO

Ob 14.30:

ŠPANIJA - TUNIZIJA

Skupina D, Fošan

Danes ob 9.30:

ANGOLA - SRBIJA

Ob 13.30:

FILIPINI - ITALIJA