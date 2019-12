Kristaps Porzingis je po poškodbi Dončića prevzel vlogo nosilca igre pri Mavericksih. Foto: Reuters

V sredo so se v Detroitu poškodovali trije nosilci igre. Pascal Siakam, Marc Gasol in Norman Powell so manjkali že proti Washingtonu in Raptorsi so zelo oslabljeni. Glavno breme je zdaj na ramenih Kyla Lowryja. Fred VanVleet, ki je letos naredil nov korak naprej, bo prav tako imel še večjo minutažo.

Mavericksi so v gosteh izgubili le dvakrat (v Bostonu in New Yorku), imajo pa kar enajst zmag. Kristaps Porzingis je v vse boljši formi, letos je nanizal že enajst dvojnih dvojčkov, na zadnjih štirih srečanjih je presegel 20 točk in 10 skokov.

