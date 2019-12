Ko je igral pri Olimpiji, je bil Jordan Morgan z dobrimi 15 točkami na tekmi prvi strelec zmajev, obenem pa tudi prvi skakalec svojega moštva. Foto: www.alesfevzer.com

Sportnado je pisal o naturalizaciji 28-letnega košarkarja turške Pinar Karšiyake, novico pa je za MMC potrdil selektor izbrane vrste Rado Trifunović: "Vse skupaj se je začelo dogajati pred približno desetimi dnevi. Moram poudariti, da je tukaj interes obojestranski. Odločili smo se za novo naturalizacijo zgolj zaradi tega, ker v teh oknih nočemo ostati brez centrov. Vemo, kako je bilo do zdaj, ko je moral celo Edo Murić, ki je krilo, igrati na tem položaju. Na roko nam gre dejstvo, da je Morgan že imel prebivališče v Sloveniji in bo vse skupaj lažje izvedljivo. Hkrati ne igra Evrolige in bi bil lahko vedno na voljo, obenem pa je tudi pripravljen biti."

Anthony Randolph je prispeval zelo pomemben kamenček v mozaik evropskih prvakov. Foto: Reuters

"To ne pomeni, da smo o Randolphu in Omiću prenehali razmišljati. Iskreno rečeno, če bi lahko izbiral, kot kakšni drugi selektorji, bi najraje videl, da takih naturalizacij ne bi potrebovali, a smo na tej poziciji res šibki. Ni več tako, kot je bilo nekoč, ko smo v določenem trenutku imeli pod košem Nesterovića, Lorbka, Brezca, Smodiša in Slokarja. Zdaj smo res podhranjeni in moramo to narediti. Želimo se zavarovati, da ne bomo imeli na razpolago le enega, s katerim se lahko zgodi kar koli - lahko prestopi v Evroligo, zboli, se poškoduje… Tako bi spet ostali brez centra," je dodal selektor.

Naturalizacije so v današnji reprezentančni košarki vsakdanje. Tudi najboljše izbrane vrste se odločajo zanje, z njimi pa zapolnijo vrzeli, ki jih imajo na določenih položajih v članskih selekcijah. Na zadnjem evropskem prvenstvu je to mesto zasedel Anthony Randolph, ki je tedaj odligral odličen turnir in ogromno prispeval k naslovu evropskih prvakov. Septembra lani je slovenski dres oblekel tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, potem pa dejal, da je (verjetno) zadnjič zaigral za reprezentanco. Vseeno ga Trifunović še ni prečrtal, kakor tudi ne Alena Omića.

On je Slovenijo zastopal v kvalifikacijah za EuroBasket 2016, na evropskem prvenstvu 2015 in svetovnem 2014. V njegovem primeru je sicer zgodba drugačna. Alen je rojen v Bosni in Hercegovini, a je košarko začel igrati v Sloveniji, bil je tudi član mlajših reprezentančnih selekcij. Naturalizacija Randolpha, ki je rešil težave na poziciji krilnega centra, hkrati pa je po potrebi lahko zaigral tudi kot center, ga je prizadela in zato dvomi o svoji reprezentančni prihodnosti. Omić, ki odlično letos igra pri Joventutu, želi zagotovilo, da bo edini naturalizirani košarkar.

Alen Omić je za Slovenijo igral na dveh velikih tekmovanjih. Foto: Aleš Fevžer

"Z Alenom se še morava pogovoriti, ali je za tako stvar ali ne. On verjetno želi biti edini, a tega ne moremo zagotoviti. Sva v stiku, v kratkem pa se bova o tem pogovorila. Kdor koli bo sodeloval februarja, še ni garantiran tudi za junijske olimpijske kvalifikacije. Tu je še Randolph, ki ne vemo, kako se bo odločil. Vemo, v kakšno pomoč nam je bil in da se je odlično ujel z ekipo. Vse države, ki so se odločile za naturalizacijo, imajo praktično po dva ali tri takšne košarkarje. Potem je odvisno, kdo je v tistem trenutku boljši. V kvalifikacijah smo pet tekem igrali brez centra in tega si ne smemo več dovoliti. Alena je takrat prizadelo, ne vem pa, kako bo zdaj. Mi samo želimo biti pragmatični, saj nočemo ostati brez centrov," je še povedal Trifunović.

Slovenija bo februarja začela kvalifikacije za naslednje evropsko prvenstvo. Pomerila se bo z Madžarsko in Avstrijo, vrhunec leta pa jo čaka junija, ko so na sporedu kvalifikacije za olimpijske igre. V Kaunasu bo glavna ovira pred Tokiom Litva, ki je najmočnejša prav pod obročema z Jonasom Valančiunasom in Domantasom Sabonisom. Brez kakovostnega centra – treba je upoštevati tudi težave, ki jih ima Gašper Vidmar s poškodbami – bodo slovenske možnosti v kotlu Žalgiris arene zelo majhne.

Morgan je dober znanec slovenskih parketov. V sezoni 2017/18 je nosil dres Olimpije in v Ljubljani igral odlično. Tedaj je bil ključen mož zmajev ob osvojitvi državnega naslova. Pred prihodom v Slovenijo se je šolal na univerzi v Michiganu, nato pa je igral za rimski Virtus, Nantes, Paris Levallois in Kymis v Grčiji. Iz Olimpije je prestopil v turški Banvit, kjer je prav tako igral zelo dobro, iz Bandirme pa se je letos preselil v Karšiyako. 203 centimetre visoki košarkar, ki je fizično izjemno močan, zna napade zaključevati s silovitimi zabijanji, za centra pa ima tudi 'mehko' roko, je z dobrimi 13 točkami in skoraj sedmimi skoki na tekmo najboljši strelec in skakalec Pinarja.

Trifunović je dejal, da časovnega okvirja naturalizacije ne poznajo. Ko bo to uspelo in če dejansko Morgan zaigra za Slovenijo, bo po Randolphu in Arrielu McDonaldu tretji Američan, ki bi oblekel dres aktualnih evropskih prvakov. McDonald je Slovenijo zastopal leta 2001 na evropskem prvenstvu v Turčiji. Zatem so do Omića v vlogi naturaliziranega košarkarja igrali še Jurica Golemac, Aleksandar Ćapin, Hasan Rizvić in Mirza Begić.

