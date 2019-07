Jaka Blažič je lani nosil dres Barcelone, letos bo branil barve Cedevite Olimpije. Foto: EPA

Edu Muriću, Martinu Kramplju, Mirku Mulaliću in Saši Zagorcu, ki so k Cedeviti Olimpiji prestopili v tem poletju, se bo pridružil še en košarkar s slovenskim potnim listom.

Dres ljubljanskih Zmajev bo po šestih letih znova oblekel Jaka Blažič, ki je preteklo sezono igral za Barcelono. 29-letni Blažič je z ljubljanskim klubom podpisal dveletno pogodbo.

V sezoni 2012/13 že nosilec ljubljanskega kluba

Svojo profesionalno športno pot je Blažič začel leta 2007 v dresu kranjskega Triglava, po dveh letih igranja za gorenjsko moštvo pa se je prvič podal v Ljubljano in leta 2009 oblekel dres Slovana. Tudi na Kodeljevem se je zadržal dve leti, nato pa leta 2011 prestopil v takratno Union Olimpijo. Nosilec igre ljubljanskega kluba je Blažič postal v sezoni 2012/13, ko je v Evroligi v povprečju dosegal 12,4 točke, 4,0 skoke in 1,9 podaje na tekmo, z dobrimi igrami pa je ujel številne poglede košarkarskih strokovnjakov na področju širše regije in se pred začetkom sezone 2013/14 preselil v Crveno zvezdo mts, s katero je leta 2015 tudi postal prvak Lige ABA in osvojil naslov srbskega državnega prvaka.

Nazadnje član katalonskega velikana

V Beogradu se je zadržal dve sezoni, sledila pa je selitev v Baskonio. Sezono 2017/18 je začel pri Andorri, pred začetkom tekmovalne sezone 2018/19 pa je prestopil v vrste španskega velikana Barcelone. V dresu katalonskega kluba je Blažič v prejšnji sezoni zaigral na 27 tekmah španskega državnega prvenstva in 25 evroligaških tekmah. Na evropskem prizorišču je v 13,2 minutah igre v povprečju dosegal 5,2 točki, 2,3 skoke in 0,6 podaje, v Ligi Endesa pa je dosegel 5,6 točke, 2,4 skoke in 0,8 podaje v 13,3 minutah igre.

S Slovenijo evropski prvak

Stalni član slovenske moške članske reprezentance je Blažič že od leta 2012, ko se je udeležil priprav za domači EuroBasket 2013, na katerem je nato tudi zaigral. Dres Slovenije je Blažič leta 2014 nosil tudi na svetovnem prvenstvu v Španiji, leta 2015 na EuroBasketu, ki je potekal na Hrvaškem, v Nemčiji, Latviji in Franciji, leta 2016 v kvalifikacijah za EuroBasket 2017 in pozneje na evropskem prvenstvu leta 2017. Bil je član zlate slovenske reprezentance, ki je leta 2017 postala evropski prvak, na evropskem prvenstvu pa je v povprečju dosegal 6,3 točke, 2,7 skoka in 0,7 podaje v 13,6 minutah igre na tekmo.