Foto: BoBo

Zadnji dan finalnega turnirja 16. sezone državnega prvenstva v košarki 3x3 so začele članice. Skupinski del je minil brez posebnosti, v finale sta se uvrstili najboljši ekipi rednega dela, ŽKD Ježica (Maja Jakobčič, Eva Prevodnik, Urša Žibert, Ana Šarić) in 4P Fitnes.

Za tretje mesto sta se pomerili ekipi Bivše Ilirijanke in Domžale, zmagale so Ljubljančanke z rezultatom 12:7. Finalni obračun je pripadel košarkaricam 4P Fitnes, ki so zmagale z rezultatom 10:8.

Goričani povsem nadigrali nasprotnike

Tekmovanje se je nadaljevalo s skupinskim delom fantov U17 in U23, v vsaki kategoriji so nastopile 4 ekipe. V kategoriji fantov U17 so najboljše igre prikazali košarkarji ekipe 3x3 Gorica, ki so se brez težav uvrstili v finale. Košarkarji ekipe Šola Vožnje Mekinc, ki so po rednem delu državnega prvenstva zanesljivo vodili, so se kot drugi uvrstili v finale, za tretje mesto pa sta se pomerili ekipi Ptujski Trio in Veterani 03. Ptujčani so zmagali z rezultatom 11:9, v finalu pa so Goričani povsem nadigrali nasprotnike in zmagali z rezultatom 14:5.

ŠD Straža U23 dobili finale po izjemni borbi

V kategoriji mlajših članov so prav tako nastopile štiri najboljše ekipe od katerih so sta si finalno vstopnico priigrali ekipi SLO U18 in ŠD Straža U23. Stražani so redni del tekmovanja končali na prvem mestu, danes pa so se morali kar precej potruditi za nastop v finalu saj so po prvi tekmi, zaradi izklučitve soigralca, preostanek odigrali le s tremi košarkarji. Ekipa SLO U18 je v skupini zasedla drugo mesto, za tretje mesto pa smo spremljali obračun med ekipama Easy Money in Top 4, kjer so zmagali slednji (7:12). Finalno tekmo so po zaslugi izjemne borbe in ekipne igre dobili košarkarji ekipe ŠD Straža U23 (10:13).

Izločilni boji med člani se začnejo ob 21. uri.