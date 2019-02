Veselje Knicksov po prvi zmagi na domačem parketu po 1. decembru. Foto: Reuters

Sporočilo je bilo namenjeno režiserju Spiku Leeju, velikemu navijaču New Yorka, tik preden mu je Jackson izročil najprestižnejši kipec v filmski industriji za najboljši prirejeni scenarij.

V njegovem Madison Square Gradnu, kjer Lee strastno spremlja vsako tekmo neposredno ob igrišču, so njegovi Knicksi spisali poseben scenarij in končno prilezli iz črne luknje. Z zmago nad San Antoniem s 130:118 je New York prekinil najdaljši domači niz porazov v zgodovini kluba, ki se je ustavil pri številki 18.

"Velika zmaga," je po prvi domači zmagi v dresu Knicksov, potem ko je prišel iz Dallasa, povedal Dennis Smith jr. "Navijači prihajajo in nas spodbujajo vsak večer, mi pa nismo zmagali doma že od 1. decembra. Takrat nisem bil del tega, zato sem zadovoljen, da mi je končno uspelo," se je zmage veselil Smith jr., ki je 19 točkam dodal še 13 podaj in 6 skokov.

Prvi strelec New Yorka je bil Damyean Dotson s 27 točkami. Pri San Antoniu je bil z 32 točkami najučinkovitejši DeMar DeRozan.

V boju za prvo mesto na Zahodu je Denver prerpičljivo s 123:96 odpravil LA Clipperse. Blestela sta Nikola Jokić z 22 točkami in 16 skoki ter Paul Millsap z 21 točkami in 16 skoki.

Nepričakovan poraz na domačem parketu je doživel Toronto, ki je moral priznati premoč Orlandu (113:98). Raptorsi so igrali brez Kawhija Leonarda, ki je počival. Terence Ross je vknjižil 28 točk, Nikola Vučević pa 23 točk in 12 skokov.

TORONTO - ORLANDO 98:113

Lowry 19 in 10 podaj, M. Gasol 16, Ibaka 14; Ross 28 in 9 skokov, Vučević 23 in 12 skokov, Isaac 16.

DENVER - LA CLIPPERS 123:96

Jokić 22, 16 skokov, Millsap 21, 16 skokov, Murray 16; Williams 24, Gallinari 19, Green 13.

NEW YORK - SAN ANTONIO 130:118

Dolson 27, Knox (10 skokov), Smith (13 podaj) in Mudiay 19; DeRozan 32, Aldridge 18, Forbes 15.

