V Torontu je bilo svečano pred tekmo, ko so Raptorsi prejeli šampionske prstane. Foto: Reuters

Raptorsi, ki so v junijskem finalu premagali Golden State s 4:2, so ostali brez MVP-ja finala Kawhija Leonarda in Dannyja Greena. Oba sta se preselila v Los Angeles. Trener prvakov Nick Nurse ima še vedno na voljo močno začetno peterko. Kyle Lowry, Fred VanVleet, OG Anunoby, Pascal Siakam in Marc Gasol lahko premagajo vsakega tekmeca v ligi.

V New Orleansu se je končalo obdobje Anthonyja Davisa, na debi Ziona Williamsona pa bo treba še malce počakati. Prvi izbor na letošnjem naboru bo po operaciji kolena počival najmanj do sredine decembra. Zelo pomembno vlogo bodo igrali Brandon Ingram, Lonzo Ball in Josh Hart, ki so prišli iz Los Angelesa.

Kawhi Leonard je v edini sezoni v Torontu osvojil naslov. Tudi pri Clippersih ima isti cilj. Foto: AP

George še ni pripravljen

Clippersi še nikoli niso imeli tako močne zasedbe. Chris Paul, Blake Griffin in DeAndre Jordan so bili udarna trojica, ki pa nikoli ni zaigrala v finalu Zahoda. Priznani trener Doc Rivers ima zdaj na voljo Kawhija Leonarda, kmalu pa se bo po operaciji ramena vrnil še Paul George.

Clippersi imajo zares širok kader. Patrick Beverley, Lou Williams, Landry Shamet in Montrezl Harrell se bodo že uvodni večer želeli dokazati na mestnem derbiju.

Udarna naveza James-Davis se predstavi

Lakersi imajo pod stropom Staples Centra obešenih že 16 šampionskih praporjev, zadnjega so osvojili 17. junija 2010, ko je blestel Kobe Bryant. LeBron James v prvi sezoni zaradi poškodbe na božični dan v Oaklandu ni navduševal. 37 zmag je bilo premalo za končnico, ki jo navijači čakajo že vse od aprila 2013.

Novi trener Frank Vogel je prepričan, da so s prihodom Anthonyja Davisa postavljeni šampionski temelji. Najmanj ga skrbi napad, težava pa zna biti obramba. Kyle Kuzma zaradi poškodbe stopala še ni pripravljen.

Torkovi tekmi:

Ob 2.00:

TORONTO - NEW ORLEANS

Ob 4.30:

LA CLIPPERS - LA LAKERS

Sredine tekme:

CHARLOTTE - CHICAGO

INDIANA - DETROIT

ORLANDO - CLEVELAND

PHILADELPHIA - BOSTON

MIAMI - MEMPHIS

BROOKLYN - MINNESOTA

DALLAS - WASHINGTON

SAN ANTONIO - NEW YORK

UTAH - OKLAHOMA CITY

PORTLAND - DENVER