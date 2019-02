Pod vodstvom Jureta Zdovca je Olimpija dosegla zadnje vidne uspehe v Evropi in v Ligi ABA. Foto: www.alesfevzer.com

52-letni strokovnjak je bil na vrhu želja novega vodstva ljubljanskega kluba, hkrati pa je bil tudi glavni kandidat za novega trenerja Pinar Karšiyake. Toda povezave s turškim prvoligašem so padle v vodo, saj naj bi se nekdanji izvrstni branilec dogovoril za sodelovanje z Olimpijo. Novico je za MMC že potrdil direktor kluba Roman Lisac. Konjičan, ki živi v Ljubljani, je podpisal dveinpolletno pogodbo.

Po izjemno uspešni igralski karieri – je najtrofejnejši slovenski košarkar, saj je z Jugoslavijo postal svetovni in evropski prvak, olimpijski podprvak, z Limogesom pa evropski klubski prvak – je leta 2003 začel trenersko pot. Vodil je Split, Slovan, Iraklis, Bosno, Spartak Sankt Peterburg, Gaziantep, AEK in nazadnje Cedevito.

Zadnji, ki je z Olimpijo dosegel odmevne rezultate

Vmes je pri Olimpiji, kjer je kot igralec preživel deset sezon, najprej deloval kot športni direktor, leta 2009 pa se je usedel še na trenersko klop. Pod njegovim vodstvom so zmaji naredili zadnji odmeven rezultat v Evropi, ko so v sezoni 2010/11 zaigrali v Top 16 Evrolige, in v Ligi ABA, ko so se tedaj uvrstili v finalu, kjer pa je slavil Partizan. V dveh mandatih v selektorski vlogi je Slovenijo vodil na treh velikih tekmovanjih in leta 2009 na EuroBasketu na Poljskem z reprezentanco zasedel četrto mesto.

Z Nikitovićem se rezultatska krivulja ni dvignila

S prihodom novega (ambicioznega) vodstva so se v Ljubljani uredile finančne razmere v klubu, posledično pa so se povečali cilji in apetiti, toda letos zmaji nizajo poraz za porazom. V Ligi prvakov so vknjižili le eno zmago, v Ligi ABA pa se borijo za obstanek. Zorana Martića, ki je lani z zmaji ubranil naslov državnega prvaka, je po slabem začetku zamenjal Saša Nikitović, a s spremembo na trenerski klopi se krivulja rezultatov ni dvignila. V soboto je bila ljubljanska zasedba na polfinalu Pokala Spar nemočna proti Sixtu Primorski.