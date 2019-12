Luka Dončić je februarja v Charlottu nastopil na tekmi vzhajajočih zvezd in na spretnostnem poligonu. Letos v povprečju dosega 29,3 točke, 9,6 skoka in 8,9 podaje na tekmo. Izbran je bil za najboljšega igralca meseca novembra na Zahodu. Foto: EPA

Chicago je tekmo zvezd gostil leta 1973 in nato še leta 1988, ko je bil MVP legendarni Michael Jordan. Dosegel je 40 točk in navdušil navijače na Chicago Stadiumu.

Za tekmo v tej sezoni lahko od danes svoje glasove prispevajo tudi navijači po vsem svetu. Čas za izbiro svojih favoritov bodo imeli od božiča do 20. januarja 2020.

Na voljo bo pet možnosti glasovanja, prek spletne strani NBA, mobilne aplikacije NBA ter prek Googla in aplikacij Google ter Google Assistant. Vsak navijač bo lahko glasoval enkrat na dan, z izjemo petih dni, ko bodo glasovi šteli dvojno, to pa bo 2., 3., 10., 16. in 20. januarja.

Sistem glasovanja je zasnovan tako, da lahko polovico glasov prispevajo navijači z glasovanjem, preostalo polovico pa v enakem deležu igralci NBA ter mediji.

Vodstvo lige bo sodelujoče igralce prvih peterk in kapetana obeh moštev predstavilo 23. januarja, rezerviste pa bodo določili 30. januarja. Kapetana ekip bosta igralca iz vsake od konferenc, ki jima bodo navijači namenili največ glasov.

Glasove lahko dobijo vsi igralci, ki v tej sezoni nastopajo v Ligi NBA. Ob zvezdniku Dallasa Luki Dončiću in veteranu Goranu Dragiću tudi Vlatko Čančar, ki je postal enajsti Slovenec z nastopom v tej ligi.

Lani Dončić prejel več kot tri milijone glasov

V prejšnji sezoni se Dončić ni prebil med zvezdnike s pravico nastopa. Navijači so ga že takrat množično podprli, dobil je več kot tri milijone glasov in na Zahodu zaostal le za LeBronom Jamesom. Toda ni dobil dovolj podpore novinarjev in igralcev, pozneje pa ga niso izbrali niti med rezerviste, ki jih določijo trenerji. Nastopil je na tekmi obetavnih košarkarjev, ki so v ligi sezono ali dve.