Ljubljančani so se v Zadar odpravili na krilih petih zaporednih zmag, s katerimi so predvsem popravili bled vtis v Evropskem pokalu, v Ligi ABA pa so zelo uspešni. Tako Zadar kot Olimpija sta po enkrat osvojila Ligo ABA, skupaj pa sta bila na drugem mestu za Crveno zvezdo s po šestimi naslovi prvaka nekdanje skupne države.

Lani so zmaji v Zadru klonili po podaljšku (84:80). Na koncu je Petrol Olimpija, ki je v Zadru nazadnje slavila pred petimi leti, izpadla iz Lige ABA, Dalmatinci pa so bili predzadnji in so igrali kvalifikacije s skopskim MZT-jem. Zadar in Olimpija sta se v Ligi ABA sicer pomerila 34-krat, 20-krat so slavili Ljubljančani.

Dobro sta svoje delo v 8. krogu opravila ostala slovenska kluba, Koper Primorska je ugnala FMP, Krka pa Igokeo.

8. krog, danes ob 20.00:

ZADAR - CEDEVITA OLIMPIJA

-:- (21:11, 24:15, 27:15, -:-)

BUDUĆNOST - PARTIZAN

65:60 (12:19, 17:18, 22:15, 14:8)

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - MORNAR

Že odigrano:

KOPER PRIMORSKA - FMP

86:81 (24:19, 23:18, 16:20, 23:24)

KRKA - IGOKEA

76:75 (15:25, 24:21, 23:17, 14:12)

MEGA BEMAX - CIBONA

72:76 (20:20, 22:13, 15:27, 15:16)