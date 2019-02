Luka Dončić se je vrnil na parket, potem ko je zadnji dve tekmi izpustil zaradi poškodbe gležnja. Foto: Reuters

Sunsi so se veselili šele 12. zmage v letošnji sezoni, na gostovanju so zmagali le petkrat. Najdaljši niz porazov v zgodovini kluba je tako končan., slast zmage so okusili prvič po 12. januarju. Miami je doživel 33. poraz, v American Airlines Areni je izgubil že šestkrat zapored.



V Miami nismo prišli le igrati košarko, prišli smo po zmago. Po seriji porazov smo bili obupani in zares smo si želeli uspeha. Zelo sem ponosen na fante, da jim je končno uspelo. Igor Kokoškov

Goran Dragić je odigral drugo tekmo, potem ko je počival vse od 10. decembra zaradi poškodbe kolena. Dosegel je 10 točk in štiri podaje v 23 minutah, zgrešil je vse tri mete izza črte. Manjkali so James Johnson, Rodney McGruder, Justise Winslow in Derrick Jones Jr. Najboljši strelec je bil Hassan Whiteside z 29 točkami, Kelly Olynyk je dodal 28 točk in 10 skokov.



Kelly Oubre Jr. in soigralci so v drugem polčasu Miamiju nasuli kar 72 točk. Foto: Reuters

Phoenix do velikega preobrata v drugem polčasu

Miami je bil precej boljši v prvem polčasu, ob odmoru je imel enajst točk naskoka (63:52). Sunsi so se razigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili z 32:24. Na začetku zadnje četrtini je Devin Booker zadel dve zaporedni trojki, štiri točke pa je dodal veteran Jamal Crawford in sedem minut pred koncem je Phoenix prišel do najvišje prednosti na srečanju (96:104).



Vročica je odgovorila z delnim izidom 9:0 in po trojki Diona Waitersa povedla s 108:106. V napeti končnici sta se ekipi izmenjavali v vodstvu. Kelly Olynyk je po podaji Dwyana Wada zadel za vodstvo Miamija s 121:120, do konca pa je bilo še 18 sekund. Devin Booker je izsilil osebno napako in z dvema prostima metoma poskrbel za novo vodstvo Sunsov (121:122). Wade v zadnjem napadu ni bil natančen, tudi Bam Adebayo ni uspel potisniti odbite žoge skozi obroč in Kelly Oubre Jr. je z dvema prostima metoma potrdil presenetljivo zmago Phoenixa.



Konec izjemnega niza Hardna

James Harden je imel žogo v rokah v zadnjem napadu na tekmi v Toyota Centru, a so ga igralci Atlante pokrili in ni se odločil za met, saj je bila tekma že odložena. Rocketsi so ugnali Hawkse s 119:111. Harden je prispeval 28 točk in s tem ni nadaljeval neverjetnega niza.



32-krat zapored je presegel mejo 30 točk, danes mu to ni uspelo prvič po 11. decembru, ko je Portlandu nasul 29 točk. Štirikrat je tudi presegel 50 točk, v Madison Square Gardnu pa je 23. januarja dosegel rekord kariere (61 točk). Daljši niz je imel v zgodovini Lige NBA le legendarni Wilt Chamberlain, ki je 65-krat zapored presegel 30 točk.



James kljub trojnemu dvojčku ni navdušil v Memphisu. Zgrešil je precej lahkih metov in tudi izgubil pet žog. Foto: Reuters

Bo LeBron že 10. aprila odšel na dopust?

V velikih težavah so tudi LA Lakersi. Odpisani Memphis je prišel do nepričakovane zmage s 110:105. Izkušeni Mike Conley je zablestel s 30 točkami, pod košem pa je bil neustavljiv Jonas Valančiunas z 20 točkami in 13 skoki.



LeBron James je že po porazu v New Orleansu v soboto, ko ni igral glavni zvezdnik Pelikanov Anthony Davis, dejal, da njegovi mladi soigralci ne razumejo trenutnega položaja. Nimajo nobenih izkušenj s tekmami v končnici in v ključnem delu sezone se ne znajdejo.



34-letni James, ki je igral v zadnjih osmih finalnih serijah Lige NBA, bo morda že 10. aprila končal sezono. V FeDex Forumu je prispeval 24 točk, 12 skokov in 11 podaj, a je zgrešil nekaj lahkih metov (8/23 iz igre, 0/4 za tri). Lakersi imajo 31 porazov in so šele na desetem mestu Zahoda.



Ponedeljkove tekme:

MIAMI - PHOENIX 121:124

Whiteside 29 (14/19 iz igre) in 11 skokov, Olynyk 28 (11/17 iz igre, 4/6 za tri), Adebayo 14, Wade 13, Waiters 12, Dragić 10 (5/12 iz igre, 0/3 za tri) in 4 podaje v 23 minutah, Richardson 7, Robinson 5, Anderson 3; Booker 20 (3/5 za tri), T. Johnson 18, Oubre 16 (8 skokov) in Crawford po 16, Ayton (10 skokov) in Daniels (3/3 za tri) po 14, Jackson 11, Holmes 8, Bridges 7.



Ob 4.30:

LA CLIPPERS - DALLAS

CHARLOTTE - GOLDEN STATE 110:121

Zeller 28 (13/14 iz igre), Walker 23, Lamb 16; Thompson 26 (11/19 iz igre), Cousins 24 in 11 skokov, Durant 20, Curry 16 (4/14 za tri), Green 14, 10 podaj in 8 skokov.



CLEVELAND - PORTLAND 110:123

Osman 27 (10/16 iz igre), Clarkson 19, Love 18 in 12 skokov; McCollum 35 (12/18 iz igre, 7/8 za tri), Lillard 21, Nurkić in Curry (5/5 za tri) po 15.



DETROIT - INDIANA 113:109

Drummond 26 in 16 skokov, Griffin 20 (5/10 za tri), 10 skokov in 10 podaj, Kennard 19 (5/8 za tri); Bogdanović 25, Sabonis 23 (9/13 iz igre), Collison 21.



BROOKLYN - SAN ANTONIO 101:85

Russell 23 (5/11 za tri), LeVert in Harris (5/6 za tri) po 15; Aldridge 26 (12/21 iz igre) in 10 skokov, DeRozan 23, Gay 13.



CHICAGO - MILWAUKEE 106:117

Markkanen (12 skokov) in Lopez po 26; Brogdon in Middleton po 22, Lopez in Mirotić po 13.



HOUSTON - ATLANTA 119:111

Harden 28 (7/21 iz igre, 0/10 za tri, prosti meti 14/16) v 36 minutah, Paul 20, Gordon 16; Young 36 (8/12 za tri), Collins 20 in 12 skokov, Bazemore 13.



MEMPHIS - LA LAKERS 110:105

Conley 30 (10/17 iz igre), Valančiunas 20 in 13 skokov, Bradley 15, Noah 14 in 12 skokov; Ingram 32 (12/18 iz igre, 3/3 za tri), James 24 (8/23 iz igre, 0/4 za tri), 12 skokov in 11 podaj, Kuzma 22, Bullock 14 (4/9 za tri).



MINNESOTA - SACRAMENTO 112:105

Towns 34 (13/18 iz igre) in 21 skokov, Rose 20, Jones 16; Bagley 25 in 11 skokov, Fox 23, Hield 18.



NEW ORLEANS - PHILADELPHIA 110:111

Holiday 22, Randle 19 in 14 skokov, Davis 18; Harris 29 in 10 skokov, Redick 16, Simmons 14 in 12 skokov, Scott (4/5 za tri) in Marjanović (10 skokov) po 12.



Torkove tekme:

NEW YORK - ORLANDO

TORONTO - BOSTON

DENVER - OKLAHOMA CITY