Luka Dončić je podpisal izjemno donosno pogodbo, podrobnosti katere pa (še) niso znane. Foto: AP

Potem ko so specializirani ameriški mediji že pred dnevi poročali o tem, da bo Dončić sklenil bogato finančno pogodbo z dobaviteljem športnih copat, je zdaj ta dogovor tudi uraden. Znamki Nike in Jordan sta novico objavili na Twitterju, kjer so zapisali Družina leti skupaj in v kratkem videu z Dončićem sporočili: "Res je. Dobrodošel v družini."

Dončić je, kot so poročali ameriški mediji, po večmesečnem preizkušanju različne obutve sklenil, da bo v naslednjih letih nosil športne čevlje znamke Jordan Brand. V soboto je novinar medijske hiše The Athletic Tim Cato, ki je specializiran za košarko ter novice o klubu Dallas Mavericks, prek Twitterja zapisal, da je le še vprašanje časa, kdaj bo slovenski superzvezdnik odločitev potrdil tudi s podpisom.

Uradnih podatkov o vrednosti in dolžini pogodbe še ni, številke, ki so se pojavile v preteklih dneh, pa so bile precej enotne. Dončić naj bi za petletno pogodbo prejel okoli 100 milijonov dolarjev. V klubu bo v drugi sezoni igranja v ligi NBA dobil približno 7,5 milijona dolarjev. Novico so potrdili tudi na Lukovi uradni spletni strani, kjer so zapisali, da je podpisal petletno pogodbo in da bodo podrobnosti podpisa znane v prihodnjih dneh. Dodali so, da je postal prvi evropski košarkar, ki je podpisal pogodbo s to znamko.

Dončić bo ob Zionu Williamsonu, prvem izboru na letošnjem draftu, tako osrednji obraz znamke Jordan Brand. Te športne copate izdeluje Nike v sodelovanju z legendarnim Michaelom Jordanom, najbogatejšim (nekdanjim) športnikom na svetu. Po podatkih revije Forbes je Jordanovo bogastvo ocenjeno na 1,9 milijarde dolarjev.