Žan Mark Šiško, ki odlično vodi igro Primorske, je najboljši podajalec državnega prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com

Primorska blesti že vso sezono. Letos je osvojila že superpokal, pokal in Ligo ABA 2. Jurica Golemac ima na voljo izjemno kakovostno ekipo, ki je odlično sestavljena, raznovrstna in pokrita na vseh položajih. Na 60 tekmah so tigri zmagali kar 53-krat, kar je nazadnje v slovenski prvoligaški druščini uspelo le Slovanu leta 2006. V Ligi za prvaka so zanesljivo dobili vseh deset tekem. Zlatorog se je v končnico uvrstil z drugega mesta v Ligi za obstanek potem ko je na zadnji tekmi rednega dela doma premagal Šentjur s kar 96:59. V Laškem so letos imeli močno okrnjen proračun, glede na pretekle sezone, toda Chris Thomas, nekdanji pomočnik v slovenski reprezentanci, je izbral prave tujce, v svoji vrsti pa ima odličnega 'playa' Nejca Bariča, ki ga čaka dvoboj z izvrstnim organizatorjem igre Primorske Žanom Markom Šiškom.



"Začenja se končnica državnega prvenstva, ki je specifičen del tekmovanja. Na vsakem preizkusu moraš biti kar najbolj pripravljen. Uvodoma k nam prihaja ekipa Zlatoroga, ki je vredna spoštovanja. Z Laščani smo zadnjo medsebojno tekmo izgubili. V zadnjem obdobju smo dobro trenirali, pred novim obračunom pa smo zdravi in samozavestni," je dejal Golemac, Thomas pa je dodal: "Primorska dokazuje že celotno sezono, da je ena izmed najboljših ekip v ligi. Imajo zavidljive rezultate letos. Več kot 50 zmag, 17 zapored in pa velik uspeh z osvojitvijo druge regionalne lige. Vse to je odraz odlično sestavljene ekipe in odličnega trenerja. Mi v Koper odhajamo neobremenjeno, z željo, da igramo košarko kakršno znamo in dokažemo, da smo zasluženo v četrtfinalu."



Pod vodstvom Jureta Zdovca igra Olimpija precej bolje, kot je pred tem. Foto: www.alesfevzer.com

Za Olimpijo je turbulentna sezona s številnimi neuspehi. Zmaji so razočarali v pokalu, Fibini ligi prvakov, pravi polom pa predstavlja izpad iz Lige ABA. Zagotovo se vodstvo najuspešnejšega slovenskega kluba tepe po glavi, zakaj ni prej pripeljalo Jureta Zdovca, saj je pod njegovim vodstvom viden napredek v igri. V drugem delu prvenstva so bili na parketu videti kot prava ekipa, ob dveh porazih proti Primorski pa so si privoščili le še en spodrsljaj proti Hopsom. Glede na moč tigrov bo osvojitev 18. naslova in tretjega zaporednega zelo težka naloga. Tekmec Ljubljančanov bo Šenčur, ki je v prvem delu zmaje premagal na domačem parketu. Kot izpostavlja Zdovc, imajo Gorenjci izkušeno zasedbo, zanje pa igrata tudi dva posojena Olimpijina mladeniča, David Kralj in Petar Vujačić.



“Šenčur v odločilni del sezone vstopa sproščeno, zavedati pa se moramo, da v končnici prostora in časa za popravljanje napak praktično ni. Naši tekmeci imajo veliko izkušenj in košarkarskega znanja, zato je pred nami zahtevna tekma. Vztrajati moramo pri svoji igri in še naprej kazati čvrsto in trdo igro v obrambi. V kolikor bo to potrebno, se bomo morali s košarkarji Šenčurja znati tudi, po domače povedano, stepsti. Vseh 40 minut tekme bomo morali igrati v visokem ritmu, če se želimo na koncu na domačem parketu veseliti prve zmage,” je napovedal Zdovc, Konstantin Subotić pa je pristavil: "Vemo kaj pomeni Petrol Olimpija in zagotovo je to najtežja ovira do sedaj. Zavedamo se, da je pred nami težka naloga, ampak z uvrstitvijo v četrtfinale smo si to tudi prislužili. Moramo odigrati moštveno in imeti pravi nivo energije. Želimo se pokazati v pravi luči."



Simo Atanacković je prvi strelec Hospov, Blaž Mahkovic pa Heliosa. Foto: www.alesfevzer.com

S tretjega mesta v Ligi za prvaka so se v končnico podali Hopsi, ki so letos pozitivno presenečenje sezone. Polzeljani so zaigrali tudi v finalu pokala Spar, dobre igre pa nadaljuje tudi v državnem prvenstvu, kjer so v drugem delu imeli polovičen izkupiček. Vrsta Boštjana Kuharja, kjer se v napadu igra vrti okoli treh ameriških košarkarjev, so ena najboljših obrambnih ekip, saj so najboljši po številu obrambnih skokov in blokadah. Njihov nasprotnik so Helios Suns, ki so v drugem delu le enkrat zmagali, so pa na kolena spravili prav Hopse.



“Pred nami je že šesti dvoboj s Heliosom v letošnji sezoni. Ekipi se odlično poznata in lahko pričakujemo zanimivo in izenačeno četrtfinale. Spoštujemo kakovostno ekipo Heliosa, vendar pa verjamem, da si lahko s pomočjo naših navijačev priigramo nastop v polfinalu,” je pred tekmo zatrdil Kuhar. Dejan Jakara, ki se je med sezono usedel na domžalsko klop, je vlogo favorita pričakovano prepustil nasprotniku: “Glede na potek celotne sezone in tudi letošnjih medsebojnih tekem, so Hopsi nedvomno favoriti. Mi smo dobro trenirali, vemo pa, kaj nas čaka na Polzeli.”



Simon Petrov s predstavami svojih varovancev letos ne more biti zadovoljen. Foto: BoBo

Krka, lanski finalist, ima za sabo slabo sezono, edina svetla točka je zmaga nad Olimpijo v odločilnem srečanju za obstanek v Ligi ABA, sicer pa so Novomeščani letos precej zaostali za pričakovanji. Glede na prikazano dolenjski košarkarji niso konkurenčni za osvojitev lovorike, čeprav je jasno želja vodstva kluba, da krojijo slovenski vrh. V drugem delu so na desetih tekmah slavili štirikrat, so si pa vseeno zagotovili prednost domačega terena proti Rogaški. Slatničani so po odličnem začetku v drugem delu doživeli padec in so pred končnico v nizu štirih zaporednih porazov.



"Za osvojitev naslova smo si z rezultati v Ligi za prvaka "izbrali" najtežjo možno pot. A če hočeš postati prvak, moraš biti pač boljši od prav vseh nasprotnikov. Z Rogaško smo letos obe domači tekmi gladko dobili in dokazali, da se v svoji dvorani ne smemo ničesar bati. A po drugi strani moramo odigrati tako, kot da prejšnjih tekem ni bilo. Odgovorno, zbrano in premišljeno, tako v obrambi kot v napadu,” ostaja optimističen novomeški trener Simon Petrov, Damjan Novaković pa je na drugi strani bolj črnogled: "Če gledamo tradicijo, je Krka za nas definitivno najbolj neugoden nasprotnik. V tej sezoni smo sicer odigrali štiri tekme, dve doma smo zanesljivo zmagali, dve v gosteh pa katastrofalno izgubili. Čaka nas "misija nemogoče”, a šport je neverjeten in žoga je okrogla."



Četrtfinale, prve tekme, torek ob 18.00:

SIXT PRIMORSKA - ZLATOROG



Ob 18.30:

PETROL OLIMPIJA - GDD ŠENČUR



Ob 19.00:

HOPSI POLZELA - HELIOS SUNS



KRKA - ROGAŠKA



Igrajo na dve zmagi.