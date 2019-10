Marko Simonović je bil v zaključku prve četrtine neustavljiv. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so se po nekaj letih izostanka vrnili v drugi Ulebov rang klubskega tekmovanja v Evropi, a so že v uvodnem krogu utrpeli poraz na domačem terenu. Ključna je bila druga četrtina, ki so jo zmaji odigrali porazno in izgubili s 27:11.

Ljubljanski organizator igre Codi Miller-McIntyre je bil z 1 8 točkami najboljši strelec stoženskega obračuna. Foto: www.alesfevzer.com

V nadaljevanju so zeleno-beli siceru prizorili preobrat, a le za trenutek, saj so Turki stopili na plin in v samem zaključku tekme izkoristili svoje priložnosti za lepo zmago v ljubljanski prestolnici.

Pri gostiteljih je bil najučinkovitejši Codi Miller-McIntyre z 18 točkami, Marko Simonović jih je dodal 14. Za Darušafako je največ točk dosegel Bonzie Colson (16), več kot deset sta jih zbrala še Gary Browne (14) in Doron Lamb (13).

Ljubljančanom uspel delni izid 12:0

Srečanje v Stožicah je bilo izenačeno do 7. minute, nato pa so Ljubljančani prestavili v višjo prestavo. Marko Simonović je zadel dve zaporedni trojki, Maik Zirbes je zadel takoj po vstopu v igro, svoje je dodal še Codi Miller-McIntyre, tako da so gostitelji prvo četrtino sklenili z delnim izidom 12:0 (24:12). Gostje so v prvih desetih minutah storili kopico napak, v napadu igra nikakor ni stekla, organizator igre Gary Browne je večkrat izgubil žogo.

Darušafaka vrnila udarec

Turki so se v drugi četrtini zbrali in pobrali. Po koših Ryana Boatrighta in Andrije Stipanovića (28:14) so z delnim izidom 13:0 zaostanek stopili na vsega točko (28:27), povedli so dobre tri minute pred odmorom, ko je s 'floaterjem' zadel Mahir Agva (30:31). Z dvema zaporednima trojkama sta gostitelje presenetila še Doron Lamb in Kartal Ozmizrak, tako ad so Turki na odmor odšli s prednostjo štirih točk (35:39).

Blažič zadel s polovice igrišča

Po odmoru se razmerje moči na parketu ni pretirano spremenilo, Turki so še naprej pridno zadevali, po trojki Browneja za dvomestno prednost (43:54) je trener zmajev Slaven Rimac zahteval minuto odmora. Po njej se je igra njegovih varovancev popravila, strnili so vrste v obrambi, in ko je že kazalo, da se bo tretja četrtina zaključila s trojko Ozmizraka, je ob sireni s polovice igrišča zadel Jaka Blažič za 59:63.

Turki v zaključku bolj zbrani - in natančni

V zadnji četrtini je nato sledil velika vrnitev gostiteljev, ki so nasprotnika pokrivali po vsem igrišču, ga silili v napake, sami pa izkoriščali svoje priložnosti. 3:36 pred koncem je s trojko iz kota za vodstvo zadel Edo Murić (71:70). Toda zatem žoga zmajem ni in ni hotela skozi obroč, na drugi strani so grešili tudi Turki, a so si s skoki v napadu omogočili nove priložnosti, ki so jih izkoristili. V samem zaključku tekme je Blažič v napadu za izenačenje storil osebno napako, tekmo pa je z odličnim prodorom in zadetim polaganjem odločil Browne. Zmago sta s zadetima prostima metoma potrdila Johnathan Hamilton in Bonzie Colson.

Evropski pokal, skupina C, 1. krog

CEDEVITA OLIMPIJA - DARUŠAFAKA

73:79 (24:12, 11:27, 24:24, 14:16)

Miller-McIntyre 18, Simonović 14, Blažič, Murić in Stipanović po 10, Zirbes 6, Mulalić 3, Boatright 2; Colson 16, Browne 14, Lamb 13, Hamilton, Jones in Ozmizrak po 9, Güler 3, Agva, Demir in Ozdemiroglu po 2.



Met za dve: 20/42; 16/34

Met za tri: 8/23; 13/37

Prosti meti: 9/11; 8/12

Skoki: 28; 44

Podaje: 15; 13

Prvi del bo potekal med 2. oktobrom in 18. decembrom. V drugi del se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe.