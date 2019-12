Ljubljanski košarkarji gostujejo pri Ciboni. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so v zadnjem času zelo rapzoloženi, po dveh zaporednih zmagah v jadranski ligi so imeli teden dni premora, v katerem so se lahko v miru pripravili na danšnji obrčaun.

Zmaji na odmor s +1

Ljubljančani srečanja niso odprli najbolje, hitro so padli v zaostanek (13:6), a so se hitro pobrali in nato z delnim izidom 20:4 prvo četrtino končali z +9 (17:26). V drugi četrtini so varovanci Slavena Rimca še povišali prednost, na +14 (17:31) je povišal Filip Krušlin, potem pa so se gostitelji začeli počasi, a vztrajno vračati v tekmo. Še posebej izstopa delni izid 9:0 v drugi polovici prvega polčasa, ki so ga sklenili z zgolj točko zaostanka (38:39).



Ves čas lovili gostitelje

Prvič po uvodnih minutah prve četrtine je Cibona povedla s košem Mateja Vucića (40:39), a se nikakor ni uspela odlepiti od nasprotnika. Ta je vsakič našel odgovor in ni dopustil, da bi Zagrebčani ušli do zajetnejše prednosti. Ko je Toni Katić s polaganjem zadel za +9 (69:61) je Rimac zahteval minuto odmora, po kateri so zmaji zaigrali precej bolje, hitro so začeli topiti zaostanek, Jaka Blažič je dobrih pet minut pred koncem s polrazdalje zadel za vodstvo z 71:72.



Boatright in Blažič junaka tekme

Sledila je napeta končnica, v kateri je zablestel Ryan Boatright, ki je dosegel sedem zaporednih točk svoje ekipe, ko je Mikael Hopkins z zadetima prostima metoma znižal zaostanek na točko (82:81), je domači trener Ivan Velić 35 sekund pred koncem zahteval minuto odmora, ki pa njegovim varovancem ni prinesla mirnosti. Še več, Shane Gibson si je privoščil neumnost šest sekund pred koncem in z osebno napako zaustavil Blažičev met za tri. 29-letnik je vse proste mete zadel za končnih 82:84 (Roko Badžim je zgrešil zadnji met na tekmi).



Liga ABA, 13. krog

Lestvica: CEDEVITA OLIMPIJA 10 3 62 23 BUDUCNOST 9 3 113 21 PARTIZAN 9 3 98 21 KOPER PRIMORSKA 8 4 8 20 FMP 8 4 81 20 MORNAR 7 6 -3 20 CRVENA ZVEZDA 7 5 115 19 CIBONA 4 9 -126 17 IGOKEA 3 10 -63 16 KRKA 4 8 -85 16 ZADAR 3 9 -66 15 MEGA BEMAX 2 10 -134 14

CIBONA - CEDEVITA OLIMPIJA

82:84 (17:26, 21:13, 24:22, 20:23)

Gibson 20, Novačić 12 ... Rebec 4; Boatright 17, Blažič 14, Hopkins 13, Zirbes 12, Miller-McIntyre 9, Krušlin 7, Murić in Simonović po 6.

Met za dve: 26/42; 15/38

Met za tri: 6/25; 10/21

Prosti meti: 12/20; 24/34

Skoki: 35; 30

Podaje: 24; 17

Danes ob 18.00:

KRKA - ZADAR



Ob 21.00:

PARTIZAN - KOPER PRIMORSKA

Ponedeljek ob 18.00:

BUDUĆNOST - CRVENA ZVEZDA



Ob 21.00:

MEGA BEMAX - FMP

IGOKEA - MORNAR

98:91 (28:29, 18:16, 26:27, 26:19)