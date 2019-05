Tim Gajser je s sijajno predstavo dobil prvo vožnjo v Aguedi. Foto: HRC

Slovenski šampion je z odlično predstavo prvo vožnjo končal pred vodilnim v skupnem seštevku, Italijanom Tonyjem Cairolijem, ki je na drugem mestu zaostal za dobro sekundo (+1,197), tretje mesto je osvojil Švicar Arnaud Tonus.

Gajser je tako v letošnji sezoni četrtič dobil vožnjo, predtem mu je to uspelo v Matterley Basinu in Pietramurati. Edini, ki je poleg njega, slavil na posamezni vožnji, je le še Cairoli, ki pa je zmagal sedemkrat in nikoli ni bil uvrščen nižje od drugega mesta.

Druga vožnja bo na sporedu ob 18. uri.