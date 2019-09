Zadnja dirka sezone bo prihodnjo nedeljo na Kitajskem. Foto: HRC

Gajser si je že prejšnji mesec zagotovil naslov svetovnega prvaka, tokrat pa so bili najboljši Nizozemec Jeffrey Herlings, Latvijec Pauls Jonass in še en Nizozemec Glenn Coldenhoff.

Makolčan, ki prav danes praznuje 23. rojstni dan, je v kvalifikacijah v soboto grdo padel in si pokvaril dobro izhodišče, saj je bil na koncu 12. Nekaj podobnega se mu je zgodilo tudi na dirki.

Po nekaj krogih, ko je vozil v vodilni skupini, je doživel še en padec, po katerem je dirko nadaljeval iz ozadja. S 14. mesta se je sicer še prebil na šesto, drugi tekmeci pa so bili vendarle predaleč.

Druga vožnja bo na sporedu ob 16.10.

V Turčiji nastopa tudi Jan Pancar, ki je v šibkejšem razredu MX2 prvo vožnjo končal na 20. mestu in dobil novo točko za SP. V ospredju so bili najboljši – svetovni prvak Španec Jorge Prado, Belgijec Jago Geerts in Nizozemec Calvin Vlaanderen.