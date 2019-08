Prvo vožnjo dirke motokrosistov svetovnega prvenstva razreda MXGP za Veliko nagrado Belgije je končal na drugem mestu tako kot tudi drugo, a na zahtevnem prizorišču je pokazal največ v obeh vožnjah, tako da mu je pripadla skupna zmaga.

Zbral je 44 točk, eno več kot Francoz Romain Febvre, ki je dobil prvo vožnjo, a bil le četrti v drugi. Skupno tretji je bil Nizozemec Glenn Coldenhoff s 40.

To je deveta zmaga (bilo jih je 14) Gajserja v svetovnem prvenstvu.

Tim Gajser je prednost v skupnem seštevku pred Jeremyjem Seewejem povišal na 187 točk. Foto: EPA

Febvre boljši v prvi vožnji

Gajser je na zelo zahtevni progi s peščeno podlago po štartu hitro prevzel vodstvo. Ob koncu drugega kroga ga je prehitel Febvre, ki je slovenskega asa na koncu ugnal za dobrih šest sekund. Tretji je bil Coldenhoff. Febvre je na prejšnji dirki na Češkem končal niz sedmih zaporednih zmag Gajserja.

V drugi vožnji je Gajser dolgo časa vodil, prehitel ga je Max Anstie, nato sta se izmenjavala v vodstvu, na koncu pa je prvi na cilj pripeljal Britanec.

Gajser zanesljivo na vrhu

Gajser se je z novimi 44 točkami v SP še bolj utrdil na vrhu skupnega seštevka in je še za korak bližje naslovu prvaka za sezono 2019. Zdaj ima že 626 točk, njegov najbližji zasledovalec Švicar Jeremy Seewer, danes je bil četrti, pa 439 oziroma 187 manj. Do konca sezone so še štiri dirke, na voljo pa je največ 200 točk.

Naslednja postaja karavane motokrosistov bo italijanska Imola čez 14 dni.

SVETOVNO PRVENSTVO RAZRED MXGP, VN BELGIJE, Lommel Končni vrstni red: 1. T. GAJSER SLO 44 2. R. FEBVRE FRA 43 3. G. COLDENHOFF NIZ 40 4. J. SEEWER ŠVI 34 5. J. VAN HOREBEEK BEL 29 Prva vožnja: 1. R. FEBVRE FRA 25 2. T. GAJSER SLO 22 3. G. COLDENHOFF NIZ 20 4. J. SEEWER ŠVI 18 5. A. TONUS ŠVI 16 Druga vožnja: 1. M. ANSTIE VB 25 2. T. GAJSER SLO 22 3. G. COLDENHOFF NIZ 20 4. R. FEBVRE FRA 18 5. J. SEEWER ŠVI 16