23-letnega Gajserja je pozdravilo približno 1.000 navijačev. "Tako kot že večkrat so me tudi tokrat pustili brez besed. Hvala vsem, ki so sodelovali pri organizaciji, ker so res 'v nulo' vse izpeljali," je bil navdušen Gajser.

Tima Gajserja so po Mariboru, od koder je ta fotografija, sprejeli še v domačih Makolah. Foto: BoBo

Gajser: Naslov nekaj posebnega, ker sem se vrnil po poškodbah

Za glasbeni program so poskrbeli Modrijani, ki so zbranim obljubili, da prihodnje leto (ob novem naslovu Gajserja) znova pridejo. "Kaj naj rečem, iz njihovih ust v božja ušesa. Jaz bom dal vse od sebe, tako da upam, da nam uspe. Motivacije mi ne manjka. Kot majhen otrok sem si želel, da bi postal vsaj enkrat svetovni prvak, zdaj sem že trikrat. Vsak naslov je nekaj posebnega. Mogoče je ta drugačen, ker sem se vrnil v vrh po slabših sezonah in poškodbah. Zato je ta naslov nekaj posebnega," je povedal Gajser v pogovoru za TV Slovenija.

V Makolah sprejeli svetovnega prvaka Tima Gajserja

A sezone za Gajserja še ni konec. Naslednji teden se odpravlja na Nizozemsko, kjer ga čaka Pokal narodov. Potem odpotuje v ZDA na zadnjo tekmo sezone. Sledijo še testiranja motorjev za novo sezono, nato bo le napočil tudi čas za zaslužen počitek.