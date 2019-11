Maverick Vinales je v razredu MotoGP slavil sedmo zmago kariere. Yamaha v Sepangu ni zmagala od leta 2010. Foto: Reuters

Vinales je na svoji yamahi dobro štartal in bil na suhi stezi vso dirko zelo prepričljiv. To je njegova druga zmaga sezone in sedma kariere v elitnem razredu.

Fabio Quartararo je po najboljšem času kvalifikacij poskušal priti do prve zmage kariere, a se mu je dirka ponesrečila in je po 20 krogih končal na sedmem mestu.

Sezona se bo končala 17. novembra v Valencii. Že nekaj časa je znano, da bo svetovni prvak spet Marc Marquez, ki je s 17. stopničkami sezone (enajstkrat je zmagal) postavil rekord, prav tako je že dirko pred koncem zgodovinski tudi njegov seštevek točk (395).

Danes si je v razredu Moto2 naslov prvaka zagotovil tudi njegov brat Alex Marquez, ki je dirko sicer končal na drugem mestu, manj kot sekundo za Bradom Binderjem.

VN Malezije, izidi, MotoGP: 1. M. VINALES ŠPA/yamaha 40:14,632 2. M. MARQUEZ ŠPA/honda +3,059 3. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 5,611 4. V. ROSSI ITA/yamaha 5,965 5. A. RINS ŠPA/suzuki 6,350 6. F. MORBIDELLI ITA/yamaha 9,993 7. F. QUARTARARO FRA/yamaha 12,864 Moto2: 1. B. BINDER JAR/KTM 38:07,843 2. A. MARQUEZ ŠPA/kalex +0,758 3. T. LÜTHI ŠVI/kalex 2,683 Moto3: 1. L. DALLA PORTA ITA/honda 38:01,335 2. S. GARCIA ŠPA/honda +0,410 3. J. MASIA ŠPA/KTM 0,803