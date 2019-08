V preteklosti je za Benfico že igralo več slovenskih mladcev, a pravi preboj je uspel le Janu Oblaku. Trenutno je v mlajših selekcijah Lizbončanov tudi nekdanjih branilec Triglava David Zec. Foto: Twitter/@NKBravo

V lanski sezoni je Jevšenak igral za Bravo U17 in na 25 nastopih prispeval sedem golov, nastopil pa je tudi za slovensko reprezentanco do 16 let. Junija je bil tudi na pripravah s člansko ekipo Brava.

"Moje kratke poti v NK-ju Bravo je konec, vseeno pa bi se rad zahvalil vsem, ki so pripomogli k mojemu napredku tako na nogometnem kot tudi na psihološkem področju. Nogometna šola Bravo mi je v tem letu dni dala zelo veliko, kar je bilo vidno tudi v mojem napredku. Takoj, ko sem prišel, so me v rumeno-modri družini lepo sprejeli medse. Tudi zato si bom NK Bravo zapomnil v lepem spominu," je ob podpisu za Benfico povedal Žan Jevšenak.

Bravo točko pred Celjem

Napadalno usmerjeni nogometaš je odrastel pri Aluminiju, od koder se je lani preselil v Ljubljano k Bravu in s svojimi igrami v kadetski ligi kot reprezentanci Slovenije pritegnil pozornost tujih klubov.

Bravo ni razkril višine odškodnine, do katere so upravičeni tudi pri Aluminiju. Novinci iz Ljubljane sicer že danes igrajo tekmo 4. kroga Prve lige, ko bodo ob 19.00 gostovali pri Celju.

V soboto derbi Mura – Maribor

Ljubljančani so v prvih treh krogih osvojili 3 točke in zasedajo 5. mesto, medtem ko je Celje zbralo le dve točki in je na 8. mestu, na prvo zmago sezone pa še čakajo. Preostale tekme sledijo v soboto in nedeljo. Osrednja tekma je derbi Mura – Maribor, ki se bosta tudi v prenosu na TV SLO 2/MMC-ju, pomerila v soboto zvečer v Fazaneriji.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 4. krog

Danes ob 19.00:

CELJE - BRAVO



Sobota ob 18.00:

ALUMINIJ - RUDAR



Ob 20.10:

MURA - MARIBOR

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Nedelja ob 17.30:

CB24 TABOR SEŽANA - DOMŽALE



Ob 20.15:

OLIMPIJA - TRIGLAV