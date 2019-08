Kdo bo danes v dvoboju angleškega z evropskim prvakom osvojil prvo lovoriko v sezoni - Josep Guardiola ali Jürgen Klopp? Foto: Reuters

Sinjemodri so v prejšnji sezoni osvojili prvenstvo in angleški pokal. V Premier ligi so za pičlo točko ugnali Liverpool, v finalu FA-pokala so bili s kar 6:0 boljši od Watforda. Sanjska sezona, ki pa je imela malce grenkega priokusa, kajti ni skrivnost, da si na Etihadu najbolj želijo naslov evropskega prvaka.

Prav to pa je v Madridu uspelo Liverpoolčanom, ki so po zmagi nad Tottenhamom (2:0) šestih v zgodovini postali prvaki stare celine. Rdeči na pripravljalnih tekmah pred začetkom sezone niso pretirano blesteli, a menedžer Jürgen Klopp poudarja, da je najpomembneje, da je klub v poletnem prestopnem roku zadržal jedro prve ekipe.

To je danes 214. medsebojni obračun omenjenih klubov v zgodovini. Precej boljši je Liverpool, ki je zmagal 104-krat, 55-krat je slavil Manchester City, 54-krat se je tekma končala brez zmagovalca.

Angleški superpokal, Wembley

Danes ob 16.00:

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 0:1 (0:1)

Sterling 12.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Origi.

Man City: Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinčenko, De Bruyne, Rodri, D. Silva, B. Silva, Sterling, Sane.

Sodnik: Martin Atkinson