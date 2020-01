26-letni napadalec Alireza Džahanbahš je na uvodni tekmi Premier lige v letu 2020 navdušil z evrogolom. Foto: Reuters

Londončani so bili precej boljši v prvem polčasu. Vse je kazalo, da bodo tudi s stadiona Amex odnesli tri točke. Gostitelji so se po zadetku prebudili in imeli na koncu celo priložnost za tri točke.

Azpilicueta kronal premoč Chelseaja

Chelsea je povedel že v 10. minuti, ko je po podaji iz kota najvišje skočil Kurt Zouma, podal je do Tammyja Abrahama, ki je s petih metrov streljal z levico. Žogo je na golovi črti odbil Aaron Mooy, a le do Cesarja Azpilicuete, ki jo je potisnil v prazno mrežo. To je bil njegov tretji zadetek v letošnji sezoni. V prvem polčasu je bil Brighton nenevaren in vodstvo gostov je bilo zasluženo.

Cesar Azpilicueta je poskrbel za hitro vodstvo Chelseaja. Foto: Reuters

V 68. minuti je trener gostiteljev Graham Potter v igro poslal Alirezo Džahanbahša. Brighton je postal precej nevarnejši. Aaron Connolly je v 80. minuti odlično reagiral po odbiti žogi, vendar je bil Kepa Arrizabalaga na pravem mestu.

Šest minut pred koncem je po podaji iz kota Lewis Dunk podaljšal žogo z glavo, Džahanbahš pa je s škarjicami z desetih metrov poslal žogo v mrežo. Arrizabalaga je bil popolnoma nemočen. To je bil pravi evrogol in kandidat za zadetek sezone v Premier lige. V zadnji minuti je zapretil še Neal Maupay, a je Arrizabalaga preprečil poraz Chelseaja.

Džahanbahš si bo še večkrat ogledal evrogol

"Ko sem dobil priložnost za igro, sem se zavedal, da lahko spremenim potek srečanja. Ta zadetek si bom še večkrat ogledal. Ko sem videl, da žoga leti proti meni, sem jo lahko zadel le s škarjicami. Leta 2019 mi ni šlo vse po načrtih, a sem ga končal z zadetkom v soboto. Letošnje leto sem začel odlično," je bil navdušen 26-letni Džahanbahš.

Danny Ings je odločil tekmo na stadionu St. Mary's Foto: Reuters

Lampard: Prosili smo, da prejmemo zadetek za izenačenje

"Po prvem polčasu sem bil prepričan, da bomo vzeli tri točke. Bili smo precej boljši, vendar nam ni uspelo povišati vodstva. Brightonu smo dovolili, da je imel po uri igre le minimalen zaostanek in seveda je nato vse odprto. Arrizabalaga je na koncu celo rešil točko z izvrstno obrambo. Prosili smo, da prejmemo zadetek za izenačenje. Res je bil izjemen gol in delitev točk je pravična," je pojasnil trener Chelseaja Frank Lampard, ki se zaveda, da je njegova ekipa še daleč od najboljših v ligi.

Harry Kane je v velikih bolečinah zapustil zelenico. Zelo verjetno ga čaka daljši odmor. Foto: Reuters

Razigrani Ings potopil Tottenham

Jose Mourinho si je vstop v novo leto predstavljal popolnoma drugače. Southampton je premagal Tottenham z 1:0. Danny Ings je velemojstrsko preigral Tobyja Alderweirelda v 17. minuti nato ukanil še vratarja Paula Gazzanigo. To je bil že njegov deveti zadetek na zadnjih desetih tekmah.



Kane stadion zapustil na berglah

Četrt ure pred koncem je Harry Kane izenačil, vendar se je takoj oglasil videosodnik in zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavil. Kane je odšepal z zelenice zaradi poškodbe tetive. Namesto njega je vstopil Erik Lamela. 26-letni napadalec je stadion zapustil na berglah. Mourinho se je večkrat razjezil na sodnika Mika Deana, ki mu je tudi pokazal rumeni karton.



Jesus zrežiral zmago Cityja

Na stadionu Etihad sta se srečala slavna trenerja. carlo Ancelotti ni uspel presenetiti Pepa Guardiole, Manchester City je ugnal Everton z 2:1. Phil Foden je že v 12. minuti zatresel mrežo gostov, vendar se je vmešal videosodnik in zadetek je bil razveljavljen.



V 51. minuti je Ilkay Gündogan sijajno zaposlil Gabriela Jesusa, ki je z natančnim strelom z desno nogo poslal žogo pod prečko. Jordan Pickford se je žoge dotaknil, a je ni uspel odbiti. Sedem minut zatem je Riyad Mahrez našel Jesusa v kazenskem prostoru. Razigrani Brazilec je s strelom ob bližnji vratnici povišal na 2:0.



Everton se je vrnil v igro v 71. minuti, ko je Theo Walcott podal do Richarlisona za znižanje na 2:1. V 79. minuti je imel Jesus priložnost za hat-trick, a je zadel vratnico.



David Moyes je v sezoni 2017/18 obdržal West ham v Premier ligi. Po letu in pol se je vrnil 56-letni Škot je podpisal 18-mesečno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Foto: Reuters

Moyes se je vrnil z gladko zmago

David Moyes se je zmagovito vrnil na klop West Hama. 56-letni Škot je v ponedeljek zamenjal odpuščenega trenerja Manuela Pellegrinija. Na novinarksi konferenci je odločno napovedal, da bodo kovači hitro zapustili dno lestvici, verjetno pa si ni mislil, da bodo na njegovem debiju kar s 4:0 odpravili Bournemouth.



Kapetan Mark Noble je že v prvem polčasu zadel dvakrat, v 25. minuti pa je bil natančen še napadalec Sebastien Haller. Francoz je velemojstrsko zadel z volejem z desetih metrov. West Ham je imel ogromno premoč (streli 14:3, v okvur vrat 7:2, koti 9:2).



21. krog:

BRIGHTON - CHELSEA 1:1 (0:1)

Džahanbahš 84.; Azpilicueta 10.

BURNLEY - ASTON VILLA 1:2 (0:2)

Wood 80.; Wesley 27., Grealish 41.

NEWCASTLE - LEICESTER 0:3 (0:2)

Perez 36., Maddison 39., Choudhury 87.



SOUTHAMPTON - TOTTENHAM 1:0 (1:0)

Ings 17.



WATFORD - WOLVERHAMPTON 2:1 (1:0)

Deulofeu 30., Doucure 49.; Neto 60.

RK: Kabasele 71./Watford

MANCHESTER CITY - EVERTON 2:1 (0:0)

Gabriel Jesus 51., 58.; Richarlison 71.



NORWICH - CRYSTAL PALACE 1:1 (1:0)

Cantwell 4.; Wickham 87.



WEST HAM - BOURNEMOUTH 4:0 (3:0)

Noble 17., 35./11-m, Haller 25., Anderson 66.

Ob 21.00:

ARSENAL - MANCHESTER UNITED 1:0 (-:-)

Pepe 8.

Četrtek ob 21.00:

LIVERPOOL - SHEFFIELD UNITED