Leicester se je z izjemno zmago začasno prebil na drugo mesto lestvice angleškega prvenstva. Foto: Reuters

Že v 12. minuti je bil izključen Ryan Bertrand in to je odprl pot do visoke zmage gostov in celo izenačitve rekordne zmage Manchester Uniteda nad Upswichem (9:0) leta 1995.

Jamie Vardy se je trikrat vpisal med strelce in je trenutno prvi strelec Premier lige.

Osrednja tekma 10. kroga bo v nedeljo, ko bo vodilni Liverpool gostil Tottenham. Gre za ponovitev lanskega finala Lige prvakov.

ANGLEŠKO PRVENSTVO - 10. KROG

SOUTHAMPTON - LEICESTER 0:9 (0:5)

Chilwell 10., Tielemans 17., Perez 19., 39., 57., Vardy 45., 58., 90./11-m, Maddison 85.

RK: Bertrand 12./South.

Sobota ob 13.30:

MANCHESTER CITY - ASTON VILLA

Ob 16.00:

BRIGHTON - EVERTON

WATFORD - BOURNEMOUTH

WEST HAM - SHEFFIELD UNITED

Ob 18.30:

BURNLEY - CHELSEA

Nedelja ob 15.00:

NEWCASTLE - WOLVERHAMPTON

Ob 17.30:

ARSENAL - CRYSTAL PALACE

LIVERPOOL - TOTTENHAM

NORWICH - MANCHESTER UNITED