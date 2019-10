Marcus Rashford je takole v 36. minuti premagal Alissona Beckerja in poskrbel, da je Liverpool v Premier ligi na odmor odšel v zaostanku prvič po 19. januarju letos, ko je na Anfieldu z 1:0 zaostajal proti Crystal Palaceu. Foto: Reuters

Če bo Manchester spet neuspešen, se bo znašel med moštvi, ki se borijo za obstanek, trener Ole Gunnar Solskjaer pa bo pod še večjim pritiskom.

Strateg gostov Jürgen Klopp ni mogel računati na Mohameda Salaha, zamenjal ga je Divock Origi. Vratar Alisson Becker, ki ni igral od uvodne tekme sezone, se je vrnil v vrata vodilne ekipe sezone, ki ima popoln izkupiček: osem tekem, osem zmag.

Na uvodu obe ekipi zadržani

Uvodne minute derbija na Old Traffordu so minile kot bi mignil. Igra se je odvijala predvsem na sredini igrišča, pravih priložnosti si ekipi nista priigrali. Prvi strel na tekmi so gledalci videli v 13. minuti, ko je Georginio Wijnaldum po lepem preigravanju sprožil z 20 metrov, a naravnost v naročje dobro postavljenega Davida De Gee. Rdeči vragi so prvič zares zapretili v 25. minuti, Scott McTominay ni uspel ugnati povratnika v začetno enajsterico Liverpoola, Alissona Beckerja. Kmalu zatem je gostujoči obrambi po levi strani pobegnil Marcus Rashford, a je nato obetavno akcijo zaključil s slabo podajo.



Rashford zadel za 1:0

V drugi polovici prvega polčasa so rdeči vragi prevzeli pobudo na zelenici. Z izrazito obrambno taktiko so povsem onemogočili Liverpoolovo napadalno linijo, ki je sicer zapretila po dobre pol ure igre prek Roberta Firmina, ki pa je z roba kazenskega prostora nastreljal opreznega De Geo. Nato pa so varovanci Oleja Gunnarja Solskjaerja v silovitem protinapadu povedli. Rashford je zadel po predložku Daniela Jamesa. Glavni sodnik Martin Atkinson je zadetek priznal šele po ogledu videoposnetka, saj naj bi Victor Lindelöf v akciji za zadetek storil prekršek nad Divockom Origijem.



Tik pred odmorom so Liverpoolčani izenačili prek Sadia Maneja, vendar je Atkinson s pomočjo VAR-a zadetek razveljavil zaradi Senegalčevega igranja z roko. Do konca prvega polčasa se je četrti sodnik naslišal Jürgena Kloppa.



Liverpool ni znal predreti obrambnega zidu

V nadaljevanju se igra Liverpoola ni pretirano popravila. Gostje z Merseysida so imeli obilo težav z ustvarjanjem napadov, nikakor niso uspeli predreti čvrste in gosto postavljene obrambe gostiteljev, tudi Alex Oxlade-Chamberlain in Adam Lallana, ki sta na zelenici zamenjala Origija ter Jordana Hendersona nista poživila igre. Rdeči vragi so se osredotočali bolj na branjenje izida, v napad so krenili redko, a so si kljub vsemu priigrali dve lepi priložnosti. Prvo je v 67. minuti z nenatančnim strelom z desnico zapravil Rashford, drugo nekaj minut pozneje s polvoleja Fred, ki je žogo poslal mimo desne Alissonove vratnice.

Angleško prvenstvo, 9. krog, danes ob 17.30:

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL 1:1 (1:0)

Rashford 36.; Lallana 85.

Ponedeljek ob 21.00:

SHEFFIELD UNITED - ARSENAL

Že odigrano:

EVERTON - WEST HAM 2:0 (1:0)

BOURNEMOUTH - NORWICH 0:0

ASTON VILLA - BRIGHTON 2:1 (1:1)

CHELSEA - NEWCASTLE 1:0 (0:0)

LEICESTER - BURNLEY 2:1 (1:1)

TOTTENHAM - WATFORD 1:1 (0:1)

WOLVERHAMPTON - SOUTHAMPTON 1:1 (0:0)

CRYSTAL PALACE - MAN CITY 0:2 (0:2)