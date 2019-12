Jürgen Klopp je s svojimi varovanci v letu 2019 osvojil vsako mednarodno tekmovanje, v katerem je nastopil (Liga prvakov, evropski superpokal, svetovno klubsko prvenstvo). Foto: Reuters

Liverpoolčani so pred dnevi v Katarju osvojili naslov svetovnega klubskega prvaka, potem ko so v finalu z 1:0 premagali Flamenga, in zaokrožili trojček vseh treh možnih mednarodnih lovorik v koledarskem letu 2019.

Proslavljanje je bilo kratko, saj so svoje misli zelo hitro usmerili v domače prvenstvo, kjer jih danes zvečer čaka težek obračun na Filbert Streetu pri drugouvrščeni ekipi prvenstva, Leicester Cityju. Varovanci Jürgena Kloppa imajo s tekmo manj na premierligaški lestvici 10 točk naskoka pred 'lisicami', Manchester City na tretjem mestu zaostaja še za točko več.

Klopp za derbi ne bo mogel računati na Alexa Oxlada-Chamberlaina, ki si je poškodoval gleženj v finalu svetovnega klubskega prvenstva in bo na zelenice naslednjič stopil šele prihodnje leto, prav tako so še vedno poškodovani obrambno naravnani igralci Fabinho, Dejan Lovren in Joel Matip.

Pri Leicester Cityju pretiranih težav s poškodbami nimajo. Po daljši odsotnosti je začel trenirati Matty James, ki pa na večernem obračunu najverjetneje ne bo nastopil.

Leicester doma brez poraza že 11 tekem

Gostitelji so izgubili štiri od zadnjih petih prvenstvenih obračunov z Liverpoolom. Nazadnje so rdeče z Anfielda premagali februarja 2017, ko je bilo 3:1. Varovanci nekdanjega Liverpoolovega trenerja Brendana Rodgersa poraza na svojem stadionu v vseh tekmovanjih ne poznajo že 11 tekem. Nazadnje jih je aprila letos z 1:0 ugnal Newcastle United. Od tedaj so nanizali osem zmag in tri remije. Na drugi strani lahko Liverpool danes že petič zapored dobi tekmo na 'Boxing day'. Prejšnje štiri je dobil s skupnim izidom 11:0.

Premier liga, 19. krog

TOTTENHAM - BRIGHTON 2:1 (0:1)

Kane 53., Alli 72.; Webster 37.

Ob 16.00:

BOURNEMOUTH – ARSENAL -:- (-:-)

ASTON VILLA – NORWICH -:- (-:-)



CHELSEA – SOUTHAMPTON -:- (-:-)

CRYSTAL PALACE – WEST HAM -:- (-:-)



EVERTON – BURNLEY -:- (-:-)



SHEFFIELD UNITED – WATFORD -:- (-:-)

Ob 18.30:

MANCHESTER UNITED – NEWCASTLE

Ob 21.00:

LEICESTER – LIVERPOOL

Petek ob 20.45:

WOLVERHAMPTON – MANCHESTER CITY