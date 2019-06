Lautaro Martinez se veseli vodilnega gola gavčev na stadionu Maracana. Foto: EPA

Podaja Messija, strel Agüera in petka Martineza za 1:0

Argentinci so v Riu de Janeiru dobro odprli srečanje in povedli v 10. minuti. Lionel Messi je poslal predložek iz kota, Sergio Agüero je s "prve" ustrelil proti vratom, kjer je Lautaro Martinez mojstrsko, s peto, preusmeril žogo za hrbet Wuikerja Farineza.

Armani ustavil Hernandeza

Giovani Lo Celso je po veliki napaki Wuilkerja Farineza povišal na 2:0. Foto: EPA

Argentina je v nadaljevanju brez težav nadzirala položaj na zelenici in iskala poti do drugega zadetka, ki bi dokončno pokopal upe Venezuelcev. Ti so predvsem na začetku drugega polčasa bolj napadali, a je bila argentinska obramba čvrsta. V 71. minuti se je Ronald Hernandez na desni strani sam znašel pred Francom Armanijem, ki pa je s parado preprečil izenačenje.

Lo Celso zapečatil usodo Venezuele

Argentinci so delo dokončali v 74. minuti. Agüero je sprožil z roba kazenskega prostora, vratar Farinez je žogo v slogu junakov risanke A je to odbil na nogo Giovaniju Lo Celsu, ki jo je nato z nekaj metrov potisnil v nebranjeni del mreže.

Še končna statistika: posest žoge 51:49 za Venezuelo, skupaj streli pa 12:4, v okvir vrat 8:2 – oboje za Argentino.

Tesillo v peti seriji zgrešil, Sanchez zadel

V drugem petkovem četrtfinalu je Čile dobil loterijo z bele točke proti Kolumbiji. Redni del na Areni Corinthians v Sao Paulu se je končal brez golov. Odločitev o polfinalistu je nato padla prav v zadnji, peti seriji. Kolumbijec William Tesillo je zgrešil, na drugi strani pa je Alexis Sanchez kot peti Čilenec uspešno izvedel enajstmetrovko. Pred tem so za Kolumbijo zadeli James Rodriguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado in Yerry Mina, za Čile pa Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar in Charles Aranguiz. Končna statistika: posest žoge 55:45, streli 13:4, v okvir vrat 5:2 - vse za Čile, ki bo svojega nasprotnika dobil po večernem obračunu med Urugvajem in Perujem.

NOGOMET

46. COPA AMERICA

ČETRTFINALE

Porto Alegre:

BRAZILIJA - Paragvaj * 4:3 (0:0)

44.902 gledalcev

RK: Balbuena 58./Paragvaj

* - po streljanju enajstmetrovk

Rio de Janeiro:

Venezuela - ARGENTINA 0:2 (0:1)

Martinez 10., Lo Celso 74.

Sao Paulo:

Kolumbija - ČILE * 4:5 (0:0)

* - po streljanju 11-m



Danes ob 21.00:

URUGVAJ - PERU (Salvador)

Polfinale bo 2. in 3. julija, finale pa 7. julija ob 22.00 v Riu de Janeiru.