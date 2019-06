Lautaro Martinez se veseli vodilnega gola gavčev. Foto: EPA

Podaja Messija, strel Agüera in petka Martineza za 1:0

Argentinci so v Riu de Janeiru dobro odprli srečanje in povedli v 10. minuti. Lionel Messi je poslal predložek iz kota, Sergio Agüero je s "prve" ustrelil proti vratom, kjer je Lautaro Martinez mojstrsko, s peto, preusmeril žogo za hrbet Wuikerja Farineza.

Armani ustavil Hernandeza

Giovani Lo Celso je po veliki napaki Wuilkerja Farineza povišal na 2:0. Foto: EPA

Argentina je v nadaljevanju brez težav nadzirala položaj na zelenici in iskala poti do drugega zadetka, ki bi dokončno pokopal upe Venezuelcev. Ti so predvsem na začetku drugega polčasa bolj napadali, a je bila argentinska obramba čvrsta. V 71. minuti se je Ronald Hernandez na desni strani sam znašel pred Francom Armanijem, ki pa je s parado preprečil izenačenje.

Lo Celso zapečatil usodo Venezuele

Argentinci so delo dokončali v 74. minuti. Agüero je sprožil z roba kazenskega prostora, vratar Farinez je žogo v slogu junakov risanke A je to odbil na nogo Giovaniju Lo Celsu, ki jo je nato z nekaj metrov potisnil v nebranjeni del mreže.

Še končna statistika: posest žoge 51:49 za Venezuelo, skupaj streli pa 12:4, v okvir vrat 8:2 – oboje za Argentino.

NOGOMET

46. COPA AMERICA

ČETRTFINALE

Porto Alegre:

BRAZILIJA - Paragvaj * 4:3 (0:0)

44.902 gledalcev

RK: Balbuena 58./Paragvaj

* - po streljanju enajstmetrovk

Rio de Janeiro:

Venezuela - ARGENTINA 0:2 (0:1)

Martinez 10., Lo Celso 74.

Sobota ob 1.00:

KOLUMBIJA - ČILE (Sao Paulo)

Ob 21.00:

URUGVAJ - PERU (Salvador)

Polfinale bo 2. in 3. julija, finale pa 7. julija ob 22.00 v Riu de Janeiru.