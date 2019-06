Lautaro Martinez in njegovi goli za Argentino je redka svetla točka prenovljene reprezentance, ki jo vodi trenersko sicer neizkušeni Lionel Scaloni. Foto: EPA

S podarjenim zgodnjim golom in nekaj sreče ter veliko mučenja je Argentina Lionela Messija prišla do prve zmage na prvenstvu v Braziliji. V Portu Alegru je selektor Lionel Scaloni v igro poslal še 12. različico prve postave, kjer je Messi zaigral za napadalnim parom Lautaro Martinez - Sergio Aguero. Začetek je bil več kot spodbuden, trije streli v treh minutah in nato ključni dogodek.

Al Ravi s prostega strela v vratnico

Branilec Basam Hišam je takorekoč podal na nogo Martinez in El Toro (bik) je zabil že peti gol na svoji komaj 8. reprezentančni tekmi. V nadaljevanju so Argentinci serijsko zapravljali priložnosti, a počasi tudi izgubljali prevlado. Ob koncu 1. dela so se prvaki Azije le opogumili in v sodnikovem dodatku je Basam Al Ravi s prostega strela stresel levo vratnico.

Aguero preprečil živčno končnico

V nadaljevanju so imeli Katarci nekaj več prostora, ki pa ga niso znali izkoristiti. Argentinci so raje prežali na hitre prehode in protinapade, a so se v zaključkih preveč zapletali. Grešil je tudi Messi. Vse dvome na napredovanju iz skupinskega dela je v 82. minuti razblinil Sergio Aguero, ki je končno našel navdih in hitrost iz klubskega dresa ter v samostojni akciji prebil katarsko obrambo in z diagonalnim strelom postavil končnih 2:0.

Argentino v četrtfinalu v petek v Riu de Janeiru čaka soočenje z Venezuelo, v primeru uspeha pa jih najverjetneje čaka veliki južnoameriški derbi z Brazilijo. Na 46. Copo Americo povabljeni Katar se poslavlja od turnirja.

Cuellar osrečil Peru

Kolumbija je tudi z B-postavo bila pretrd oreh za nenavdahnjeni Paragvaj. Gustavo Cuellar je po podaji Santiaga Ariasa dosegel edini gol. Kafetarji gredo s popolnim izkupičkom kot favoriti v spodnji del tabele izločilnih bojev, medtem ko bodo Paragvajci trepetali in upali, da v skupini C tretjeuvrščeno moštvo ne bo osvojilo več kot 2 točki. Razplet v skupini B je tudi osrečil Peru, ki se je s 4 točkami kot tretjeuvrščena reprezentanca skupine A prav tako uvrstili v četrtfinale.

46. COPA AMERICA - BRAZILIJA 2019

SKUPINA B, 3. krog

KATAR - ARGENTINA 0:1 (0:1)

Martinez 4.

KOLUMBIJA - PARAGVAJ 2:0 (1:0)

Cuellar 31., Diaz 69.

Lestvica: Kolumbija 9, Argentina 4, Paragvaj 2, Katar 1.

ČETRTFINALE

Petek, 28. junija, ob 2.30:

BRAZILIJA - B/C3 (Porto Alegre)



Ob 21.00:

VENEZUELA - ARGENTINA (Rio de Janeiro)



Sobota, 29. junija, ob 1.00:

KOLUMBIJA - C2 (Sao Paulo)



Ob 21.00:

C1 - PERU (Salvador)



Polfinale bo 2. in 3. julija, finale pa 7. julija ob 22.00 v Riu de Janeiru.