Atalanta - Manchester City 0:1, Crvena zvezda - Tottenham 0:0

Pomembni tekmi za Dinamo Zagreb in Crveno zvezdo

München, Moskva - MMC RTV SLO

Hansi Flick je prvič vodil Bayern, potem ko je bil v nedeljo odpuščen Niko Kovač. Bavarci so pred dvema tednoma v Pireju zmagali s 3:2. Foto: EPA

Nogometaši Bayerna in Juventusa so si z zmagama nad Olympiacosom (2:0) oziroma Lokomotivom Moskvo (1:2) že zagotovili osmino finala Lige prvakov. Od 21.00 so na delu tudi trije Slovenci, Atalanta Josipa Iličića na San Siru gosti Manchester City.