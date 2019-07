Diego Costa si je dal duška proti Realu, mu natresel 4 gole v eni uri igre, nato pa še zakuhal incident za obojestransko izključitev. Foto: Reuters

Na pripravljalni tekmi v ZDA v okviru mednarodnega pokala prvakov je Atletico Madrid ponižal Real Madrid. Prvo ime dvoboja je bil Diego Costa, ki je mestnim tekmecem nasul kar štiri gole, v 65. minuti pa je imel bližnje srečanje z Danijem Carvajalom, tako da sta oba prejela rdeča kartona.

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je kot edini Atlet odigral celotno tekmo in je v končnici prejel dva gola, s čimer so vsaj rezervisti Reala popravili obupni vtis čete Zinedina Zidana.

Vse je delovalo kot mora

Poleg navdahnjenega Coste (1., 28., 45./11-m, 51.) so za colchonerose zadela še Joao Felix (8.), Angel Correa (19.) in Vitolo (70.). Pri Realu so se med strelce vpisali Nacho Fernandez (59.), Karim Benzema (85./11-m) in Jav Hernandez (89.).

Potem ko je kraljevi klub v 59. minuti dosegel prvi gol, je Diego Simeone zamenjal celotno postavo igralcev v polju, v vratih je pustil samo Oblaka. "Nocoj je bilo moštvo pripravljeno na Real in prav vse je delovalo kot mora," je bil zadržan argentinski trener, ki tokrat ni prav nič proslavljal ob igrišču kot to počne na pravih tekmah.

Alarm v Madridu

"Pripravljamo se na sezono in ostajamo mirmo. 17. avgusta moramo biti pripravljeni za prvo ligaško tekmo. Za zdaj, nam zagotovo manjka veliko stvari," je po tekmi na novinarski konferenci kljub polomu skušal ostati stoičen Zidane. "Manjkalo nam je vsega, zlasti intezivnosti, nikoli sploh nismo bili v sami tekmi. Zabili so nam 7 golov, kar se ne sme zgoditi. Ni se nam potrebno pretvarjati. Gre za pripravljalno tekmo, bili so boljši v prav vsem. Ni kaj več za povedati," je na hitro skušal zaključiti ameriško moro legendarni Francoz.

A jutranji odmevi iz španske prestolnice so burni, v belem delu mesta se je prižgal alarm, medtem ko se bodo privrženci rdeče-belih lahko naslanjali vsaj do prvega pravega prvenstvenega derbija. Prvič v sezoni 2019/20 se bosta Atletic in Real pomerila 29. septembra na Wandi Metropolitano.