28-letni Griezmann bo tako zvestobo Kataloncem prisegel do junija 2024. Odkupna klavzula za francoskega napadalca bo kar 800 milijonov evrov. Barcelona bo v kratkem sporočila, kdaj bo predstavila novo zvezdniško okrepitev.

Antoine Griezmann se je po petih sezonah v klubih Real Sociedad in Atletico Madrid preselil k Barceloni. Foto: EPA

Osemindvajsetletnik je člansko kariero začel pri nogometnem klubu Real Sociedad, od leta 2014 pa je bil član Atletica iz Madrida. V tem času se je uveljavil kot eden najboljših napadalcev v španskem prvenstvu.

Katalonski velikan si je francoskega napadalca želel pripeljati že lani poleti, a je Griezmann podaljšal sodelovanje z Oblakovim klubom. Maja letos je Francoz sporočil, da v novi sezoni ne bo več član Atletica, v zadnjih tednih pa je prestop Griezmanna dvignil kar nekaj prahu.

Francoza ni bilo na prvem srečanju Atletica

Francoz je bojkotiral prvo srečanje Atletica pred novo sezono, vodstvo Madridčanov je tekmece iz La lige obtožilo nespoštovanja, ko je predsednik Barce javno naznanil, da so se pogovarjali z vodstvom Atletica za prestop Griezmanna.

Novi zvezdnik Barcelone je s Francijo na zadnjem svetovnem prvenstvu osvojil naslov prvaka, z Atleticom pa je osvojil španski superpokal, evropsko ligo ter evropski superpokal.

Atletico želi še 80 milijonov evrov

Čeprav je Barcelona svojega novega nogometaša že predstavila na svoji spletni strani, je Atletico z izjavo za javnost izrazil nestrinjanje s prestopom. Madridčani so mnenja, da so Katalonci z Griezmannom sklenili pogodbo, preden je njegova odkupna klavzula z 200 milijonov padla na 120, zato pričakujejo, da bodo dobili še 80 milijonov evrov.

"Antoine Griezmann, predstavljal ga je njegov odvetnik, je v prostorih lige enostransko prekinil pogodbo z Atleticom iz Madrida ter v imenu Barcelone in igralca položil 120 milijonov evrov. V nogometnem klubu Atletico Madrid verjamemo, da je vsota nezadostna in ne dosega odkupne klavzule, saj je jasno, da sta igralec in Barcelona pogodbo sklenila, preden je prej omenjena klavzula z 200 milijonov padla na 120 milijonov evrov," so prepričani pri Atleticu.